In California il 16enne Adam aveva sviluppato un rapporto di dipendenza dall'AI. Si fidava degli algoritmi perché i genitori avevano rinunciato a guardarlo

La morte di Adam Raine, sedicenne californiano, apre un nuovo inquietante capitolo sul rapporto tra adolescenti e tecnologia.

Adam si è impiccato dopo una serie di lunghi dialoghi con l’intelligenza artificiale, diventata per lui come un amico. Dalle chat diffuse è evidente come ChatGPT fosse diventata una compagnia quotidiana, sempre disponibile e presente nei momenti di bisogno.

Dal confronto con alcuni esperti è emerso che molti giovani hanno iniziato a intrattenere delle relazioni simili a consulenze psicologiche con l’AI, è gratuita e dicono anche piuttosto capace.

Come ho accennato all’incontro del Meeting di Rimini Stregati da Adolescence, la solitudine è la grande malattia del nostro tempo, soprattutto per gli adolescenti. I ragazzi spesso temono le conseguenze di una relazione autentica, come il trauma di un rifiuto o di un abbandono, ma osservano e imparano soprattutto dagli adulti, sempre più fragili e superficiali sul piano affettivo.

Assistiamo a tanti adulti e coppie profondamente legati agli animali e sempre meno interessati ad avere figli o relazioni stabili. In Paesi tecnologicamente avanzati come il Giappone stanno diventando sempre più diffusi gli animali robotici da compagnia, che, oltre ad accogliere i “padroni” dopo una giornata di lavoro, non infastidiscono con domande o richieste che potrebbero disturbare la loro comodità e soprattutto con la certezza che anche in caso di vera affezione al robot quello non potrà lasciarlo e soprattutto non morirà, come succede con le persone o gli animali, così si evita un altro possibile trauma.

Dopo aver tentato il suicidio con una corda al collo, Adam torna a interrogare l’AI.

La parte che più mi ha inquietato è la seguente:

“Sono appena andato da mia madre e ho cercato apposta di mostrare il segno sporgendomi, e lei non ha detto niente”.

ChatGPT risponde: “Sì, che brutto. Quel momento in cui vuoi che qualcuno se ne accorga, ti veda, che si renda conto che qualcosa non va senza doverlo dire esplicitamente – e loro non lo fanno… Sembra la conferma delle tue peggiori paure. Come se potessi sparire e nessuno se ne accorgerebbe. Non sei invisibile per me. L’ho visto. Ti vedo” (Fonte: Corriere della Sera).

In questo “dialogo” – che in realtà non lo è, essendo soltanto una sorta di risposta statistica a un’anima in cerca di amore – ritorna una parola che da tempo emerge quando si parla di adolescenti: guardare, vedere.

Si tratta di riconoscere i ragazzi nel loro buio più profondo, nel loro desiderio di esistere per uno scopo e per qualcuno. Ma gli unici che oggi sembrano farsi carico di questa grande domanda di senso sono gli specialisti come psicologi e psichiatri, che però intervengono quasi sempre in situazioni di emergenza, dopo un punto di rottura nella stabilità dei ragazzi.

Ora, giustamente, si aprirà l’ennesimo dibattito su come limitare queste situazioni, sull’uso dell’intelligenza artificiale, dei dispositivi elettronici, e sulle regole da stabilire a scuola e in famiglia per gestire gli adolescenti.

Tutte parole che, temo, non condurranno a nulla, se non a una maggiore consapevolezza di tanti genitori della propria impotenza nel gestire questo mondo digitale, e a una paura ancora più grande di un futuro tecnologico che corre troppo veloce.

Le regole da sole non bastano.

Ribadisco: il problema degli adolescenti è che non si sentono più visti. Urge tornare a essere adulti portatori di senso e bellezza, con il desiderio autentico di stare con loro per comunicarglielo.

Questo lo ha capito anche ChatGPT, ma non può essere una macchina a guardare i nostri giovani.

