Adam Tooze, “Dopo Covid un nuovo schianto”/ “Non è tutta colpa del virus: crisi è…”

Adam Tooze torna a parlare della pandemia da Coronavirus e mette in guardia il mondo dal prossimo spettro che potrebbe gravare sulle principali economie del pianeta dopo il dramma sanitario vissuto negli ultimi mesi. Il quasi 53enne economista britannico, nonché storico dell’economia e professore presso la Columbia University, in una lunga intervista concessa a “L’Espresso” dà una lettura originale della crisi che stiamo vivendo e spiega che non tutti i mali sono riconducibili al virus SARS-CoV-2 ma che nuovi problemi nascosti ci attendono e che l’epidemia contribuirà solo ad amplificare. Non è un caso che Tooze parli di un prossimo nuovo “schianto”, citando il titolo di uno dei suoi ultimi libri (edito in Italia nel 2018 per i tipi di Mondadori) e in cui parlava della crisi finanziaria del 2008: nel suo prossimo libro il professore parlerà di Covid e dintorni, “la prima crisi comprensiva dell’Antropocene, dato che ha a che fare con una intrusione dell’umanità in sistemi naturali, è dalla fine degli Anni Ottanta che gli scienziati del clima mettono in guardia sui grandi rischi”. Secondo Tooze le loro previsioni si sono rivelate sempre accurate: “Questa crisi non è un cigno nero, non è un evento imprevedibile, ma come il surriscaldamento globale a che fare con i fondamenti dell’economia, intrecciando capitalismo e modernità”.

ADAM TOOZE, “CRISI ECONOMICA NON E’ TUTTA COLPA DEL VIRUS MA ANCHE DI…”

Secondo il professor Tooze in questa pandemia ci sono elementi della crisi economica vissuta nel 2008, comprese anche le recenti tensioni tra Usa e Cina: “Abbiamo gli Anni Trenta e il 2008 avvolti in qualcosa di radicalmente nuovo e terribilmente rapido” dice l’economista parlando del Coronavirus che poi legge il lockdown non come un trionfo dello Stato bensì come “qualcosa di imposto dal basso” mentre sul progetto europeo parla di “un matrimonio sempre più infelice anche se l’idea di uscire dalla UE è peggiore”, ricordando che invece l’Italia non sarà la prossima Grecia, non solo perché la prima è “too big to fail” ma anche perché la crisi della seconda non è sistemica come quella del nostro Paese. E il futuro? Tooze prevede una radicalizzazione delle tensioni in seno all’Europa che solo un deciso intervento della BCE potrà scongiurare. “Il denaro sarà un facilitatore potenziale, l’immaginazione di ingegneri monetari, deve facilitare gli scienziati e i medici come organizzatori delle enormi campagne di vaccinazione” conclude l’economista dopo aver espresso la sua posizione sul cosiddetto “capitale fittizio”. Questo potrebbe essere utile per fronteggiare il contraccolpo finanziario dovuto alla pandemia e in cui la BCE avrà un ruolo importante per disporre di essa come prestatore e prestatario mentre il denaro sarà “l’ultima spiaggia che neutralizzerà la questione debitoria: stampiamone quanto vogliamo”.



