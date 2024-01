Adan Canto, morto a 42 anni l’attore di The Following e Designated Survivor/ La dichiarazione della famiglia

Morto Adan Canto, celebre attore messicano: il messaggio della famiglia

Il mondo del cinema è in lutto per l’improvvisa morte di Adan Canto, attore messicano scomparso all’età di 42 anni lunedì per un cancro all’appendice. È quanto comunicato martedì dalla sua famiglia al Los Angeles Times in una dichiarazione: “Adan aveva una profondità di spirito che pochi conoscevano veramente. Coloro che l’hanno intravista sono cambiati per sempre“.

La morte dell’attore ha stravolto l’interno mondo cinematografico americano. “Abbiamo il cuore spezzato nell’apprendere della scomparsa di Adan Canto“, hanno dichiarato martedì Warner Bros. Television e Fox Entertainment in un comunicato. “Un attore meraviglioso e un caro amico, siamo stati onorati di averlo come parte delle famiglie della Warner Bros. Television e della Fox Entertainment sin dal suo debutto negli Stati Uniti in “The Following” più di dieci anni fa“. E hanno aggiunto: “Questa è una perdita insondabile e siamo addolorati insieme a sua moglie Stephanie, ai loro figli e ai loro cari. Ci mancherà moltissimo Adan“.

Adan Canto, la carriera sul set: da The Following a Narcos

Adan Canto è nato a Coahuila, in Messico, e il suo primo contatto con l’industria cinematografica è avvenuto all’età di 7 anni, quando la produzione del popolare film romantico messicano Like Water for Chocolate è stata girata nella sua città natale di Acuña, secondo un’intervista di Anthem Magazine. L’attore faceva da comparsa in una delle scene memorabili del film, in cui gli invitati al matrimonio, sopraffatti dalla tristezza, vomitano in un fiume dopo aver mangiato una torta nuziale fatta con le lacrime del protagonista del film.

A seguire l’attore è diventato famoso per aver recitato sul set di numerose serie televisive di grande successo, come The Following, Designated Survivor e Narcos. Recentemente Canto è stata una star della serie poliziesca della Fox The Cleaning Lady, che sta girando la sua terza stagione. Ha interpretato Arman Morales, un uomo associato a una potente famiglia criminale di Las Vegas che accetta di proteggere il protagonista dello spettacolo, un immigrato privo di documenti dalle Filippine in cerca di una cura per la rara malattia del suo giovane figlio.











