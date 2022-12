Adani piange in diretta: “L’Argentina nella finale 1986 era morta”/ “Ora hanno Messi”

Adani: “Avevano Maradona, ora hanno Messi”

Lele Adani non ha commentato la finale tra Argentina e Francia, affidata a Bizzotto e Di Gennaro. L’ex calciatore ha comunque avuto modo di esprimere tutta la sua felicità per la vittoria della Coppa del Mondo da parte di Messi e compagni, trionfo che mancava dal 1986, quando ad alzare il trofeo era stato proprio Maradona, più volte evocato e paragonato alla Pulce proprio dal telecronista. Durante i collegamenti Rai con lo studio, a contorno della finale mondiale, si è visto un Adani piuttosto agitato: non è infatti un segreto la sua simpatia per l’Argentina.

Diretta/ Genoa Frosinone (risultato finale 1-0): risultato a sorpresa!

Finiti i tempi regolamentari, dopo la rimonta della Francia da 0-2 a 2-2 con la doppietta di Mbappé, l’ex giocatore non ha nascosto la sua delusione. A fine partita, dopo altri due gol – uno per parte – nei tempi supplementari e dopo i rigori, che hanno visto trionfare la Nazionale di Scaloni, Adani non ha potuto fare a meno di emozionarsi, piangendo in diretta. Il telecronista ha ricordato proprio la finale del Mondiale vinto da Maradona: “Nella finale del 1986 l’Argentina era morta quando fu rimontata dal 2-0 al 2-2 dalla Germania. In quel momento Valdano guarda Burruchaga e dice: ‘Noi abbiamo Diego’. Adesso l’Argentina ha dimostrato di avere Leo Messi una volta in più”.

Diretta/ Fidelis Andria Latina (risultato finale 0-3): nerazzurri in scioltezza!

Adani: “L’Argentina ha vinto perché Diego ha dato forza”

La vittoria del Mondiale da parte dell’Argentina ha emozionato tantissimi italiani, che speravano di vedere Lionel Messi alzare quella coppa che mancava nel suo palmares. Particolarmente toccante, vedere la Pulce alzare quel trofeo, per Lele Adani, che non ha mai nascosto l’amore viscerale che prova per l’Albiceleste e in generale per il paese sudamericano. Alla Bobo Tv, il telecronista ha affermato: “L’Argentina ha vinto il Mondiale, si sono uniti tutti i puntini. Per chi ama il calcio, l’evento più importante ha sentenziato: ormai tutti sanno da che parte stare”.

Diretta/ Scafati Tortona (risultato finale 72-91): non c'è mai stata storia!

Alla Rai, al termine della finale, Adani è tornato a parlare dello straordinario trionfo della Nazionale di Scaloni dopo una partita spettacolare con la Francia. “Mai come in questo Mondiale sacro e profano sono andati a braccetto: questa partita è già letteratura, una delle più importanti della storia del calcio. Gli argentini hanno vinto perché Diego gli ha dato la sua forza, e perché doveva vincere Messi”, ha sentenziato Adani.

Adani distrutto prima dei rigori e Marchisio che scoppia a ridere 🤣pic.twitter.com/scDKxiZQZb — Calcio con la F Out Of Context (@FutboIOOC) December 18, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA