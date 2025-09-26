Il cantante Christian scomparso a 82 anni: addio al "Julio Iglesias" italiano

Si è spento a 82 anni Christian, nome d’arte di Gaetano Cristiano Vincenzo Rossi, lasciando un grande vuoto nel mondo della musica italiana. Ricoverato a Milano per un’emorragia cerebrale, l’artista era conosciuto per la sua eleganza e la voce calda che lo avevano reso uno dei protagonisti della musica leggera degli anni ’80. In particolare, era diventato celebre per brani come “Daniela”e “Cara”, ha conquistato il pubblico con melodie romantiche, partecipando più volte al Festival di Sanremo e collaborando con numerosi artisti italiani.

La sua carriera lo ha portato a esibirsi anche all’estero, vendendo milioni di dischi, e la sua figura è stata spesso paragonata a quella di Julio Iglesias per presenza scenica e stile raffinato. Ma, chi era esattamente? Nato a Palermo nel 1943, Christian iniziò a muovere i primi passi nella musica negli anni ’60, coltivando allo stesso tempo la passione per il calcio, giocando nelle giovanili del Palermo e poi nel Mantova. La fama arrivò negli anni ’80, grazie anche al suggerimento di Mina, che gli consigliò di adottare il nome d’arte “Christian” per renderlo più internazionale. Successivamente, nel corso della vita condivise parte del suo percorso con l’ex showgirl Dora Moroni.

Chi era Christian: il cantante si è spento a 82 anni

Successivamente, negli anni ’70, Christian si fa notare sia a teatro, come attore e cantante di musical, collaborando anche con Mariangela Melato, sia nei fotoromanzi di grande successo. Parallelamente debutta al cinema, lavorando con Renzo Arbore e al fianco di Roberto Benigni, ma la sua vera passione resta sempre la musica. Gli anni ’80 segnano il momento di massimo successo della sua carriera. Difatti, è in quegli anni che diventa uno dei primi cantanti a esibirsi davanti a Papa Giovanni Paolo II, guadagnandosi l’appellativo di “cantante del Papa“.