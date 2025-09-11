Francesco Trapani morto a 68 anni: vita e carriera del volto Bulgari

Francesco Trapani si è spento oggi, 11 settembre 2025, nella sua casa romana, all’età di 68 anni. Ma, chi era esattamente Francesco? Nato a Roma nel 1957, il suo nome è strettamente legato a quello della famiglia Bulgari. Difatti, la madre, Lia, era sorella di Paolo Bulgari, e fu proprio da quel legame che nacque la sua carriera nel settore del lusso. Dopo gli studi in economia e le prime esperienze all’estero, nel 1984 Trapani divenne amministratore delegato della maison. In trent’anni di guida trasformò il marchio, spingendolo oltre i confini della gioielleria tradizionale e portandolo a competere con i grandi gruppi internazionali.

Da lì, Bulgari entrò nei settori degli orologi, dei profumi, degli accessori e dell’hospitality, fino a far nascere la catena degli hotel di lusso che oggi porta il nome della maison. Nel 1995 Trapani guidò l’ingresso in Borsa, un passaggio storico che rese l’azienda visibile agli investitori e sancì la sua dimensione globale. L’altra tappa decisiva arrivò nel 2011, con l’accordo che portò Bulgari con il colosso francese LVMH, segnando l’inizio di una nuova fase e confermando il ruolo strategico di Trapani.

Francesco Trapani: com’è morto l’imprenditore

Dopo aver lasciato la carica di CEO nel 2014, Francesco Trapani non abbandonò mai davvero il suo settore, continuando a lavorare come consulente e investitore, mantenendo incarichi di prestigio e influenzando decisioni importanti legate alla moda e alla finanza. Negli ultimi anni, però, la sua vita era cambiata. Difatti, l’imprenditore stava lottando contro una malattia lunga e complicata, affrontata in silenzio e con grande riservatezza. Dopo l’annuncio della sua morte, non sono stati resi particolari sulla malattia, ma pare che la battaglia andasse avanti da tempo.