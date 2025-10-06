Kimberly Hébert Gregory scomparsa a 52 anni: il ricordo dei colleghi

Kimberly Hébert Gregory, attrice americana conosciuta per i suoi ruoli in serie come Grey’s Anatomy, Vice Principals, Better Call Saul e The Big Bang Theory, è morta il 3 ottobre a 52 anni. La notizia è arrivata dal suo ex marito, Chester Gregory, che sui social ha scritto un lungo messaggio, annunciando la scomparsa della donna che lo ha accompagnato per tanti anni della sua vita. Non si conoscono ancora le cause della morte, ma sembra che stesse combattendo da tempo contro una malattia.

Nata a Houston il 7 dicembre 1972, Kimberly aveva inizialmente studiato psicologia, lavorando come consulente. Successivamente, però, la passione per la recitazione l’ha portata a cambiare strada, mettendosi in gioco. Inizialmente, ha lavorato in teatro, per poi approdare anche sul piccolo schermo. Il debutto debutto risale al 2007, con la serie The Black Donnellys e il film Manuale di infedeltà per uomini sposati con Chris Rock. Da lì, la sua carriera è poi decollata, diventando un volto noto di alcuni degli show più famosi al mondo.

Kimberly Hébert Gregory morta: l’addio dei colleghi

Il vero successo per Kimberly Hébert Gregory è arrivato poi grazie al ruolo della preside Belinda Brown nella dark comedy Vice Principals di HBO. A tal proposito, Walton Goggins, suo collega nella serie, l’ha ricordata definendola una delle migliori con cui abbia mai lavorato, nonché “una professionista vera, generosa e brillante“. Anche Busy Philipps, sua co-star in Vice Principals, ha voluto mandarle un ultimo saluto, definendola una “luce e una forza“. Infine, Kimberly aveva anche prestato la sua voce a cartoni animati come Craig of the Creek e Jessica’s Big Little World.