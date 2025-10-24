Addio al nubilato 2 - L'isola che non c'è è il sequel del primo apprezzato film che vede il ritorno di Laura Chiatti e Chiara Soncini tra le protagoniste

Addio al nubilato 2 – L’isola che non c’è

Venerdì 24 ottobre, alle ore 21.20, in prima serata su Rai 2, andrà in onda Addio al nubilato 2 – L’isola che non c’è, film commedia del 2023 diretto da Francesco Apolloni. La colonna sonora, composta da quattro brani originali, porta la firma di Enula, che debutta sul set cinematografico proprio con questa pellicola.

Le protagoniste del film sono Laura Chiatti, Antonia Liskova, Chiara Francini e Jun Ichikawa, le stesse attrici già presenti nel primo capitolo, Addio al nubilato (2021). Tra loro si distingue Laura Chiatti, interprete di Baarìa, Io, loro e Lara, Manuale d’amore 3 e La cena di Natale; Antonia Liskova ha recitato in film di successo come C’era un cinese in coma e La banda dei Babbi Natale, oltre che in serie televisive popolari come Don Matteo, Incantesimo 6 e Il commissario Montalbano.

La sceneggiatura: un viaggio “on the road” tra amicizia e rinascita

Il film si apre con un evento drammatico: Eleonora (Antonia Liskova), la più aristocratica del gruppo, viene abbandonata sull’altare pochi istanti prima del matrimonio. Vede svanire in un attimo il sogno della sua vita e sente crollarle addosso il mondo. Si riprende e parte con le sue amiche di sempre — Linda (Laura Chiatti), la più appariscente e disinvolta, Giulia (Chiara Francini) e Akiko (Jun Ichikawa), un’artista di origini cinesi — per un viaggio “on the road” dal tono insieme ironico e sentimentale. L’obiettivo è esaudire l’ultimo desiderio del padre defunto di Eleonora: seppellire una misteriosa reliquia nella casa d’infanzia a Nova Gorica, al confine con la Slovenia.

Durante il viaggio, le quattro donne attraversano l’Italia da nord a sud, stringendo nuove amicizie e rafforzando il loro legame. Lungo il percorso si imbattono in una casa famiglia di Gorizia, dove incontrano alcuni ragazzi con un passato difficile. Addio al nubilato 2 – L’isola che non c’è è un film avventuroso, ricco di colpi di scena, risate e momenti di riflessione. Le protagoniste imparano a conoscersi più a fondo e scoprono lati di sé rimasti inesplorati. Il legame che nasce con i ragazzi della casa famiglia dà origine a una serie di eventi che, pur non risolvendo del tutto la vicenda, ne segnano in modo decisivo il corso.