Addio al nubilato/ Su Rai 2 il film con Chiara Francini e Laura Chiatti

Addio al nubilato, film di Rai 2 diretto da Francesco Appoloni

Addio al nubilato è un’esilarante commedia italiana del 2021 che va in onda su Rai 2 a partiredalle 21,20 di oggi 9 novembre. La pellicola è tratta dallo spettacolo teatrale diretta dallo stesso regista, Francesco Appoloni. Il cast comprende: Laura Chiatti, Chiara Francini, Antonia Liskova, Jun Ichicawa, Antonia Fotaras e Tecla Insolia.

In concomitanza con la pandemia da Covid-19 si decise di far uscire il film Addio al nubilato direttamente in streaming sulla piattaforma on demand Prime video dal 24 febbraio del 2021 prodotto da Minerva Pictures in collaborazione con Rai Cinema. Il film è stato girato tra Roma e Santa Severa tra l’ottobre e il novembre del 2020. Il pubblico ha accolto il film molto positivamente mentre la critica l’ha stroncato. Nonostante questo tutti sono concordi nel sottolineare la straordinaria prova delle bellissime attrici protagoniste.

Addio al nubilato, la trama del film

Come lo stesso titolo di Addio al nubilato suggerisce, il film è incentrato sulla ricorrenza dell’addio al nubilato di una ragazza che fa parte di un gruppo molto affiatato di amiche. Akiro, Chiara, Eleonora, Linda e Vanessa sono amiche sin dai tempi del liceo e il loro legame nel tempo si è consolidato. Come tutte le persone moderne, fanno parte di un gruppo WhatsApp, con il quale sono sempre in contatto e si scambiano messaggi e comunicazioni varie.

Proprio mediante la piattaforma si danno appuntamento per festeggiare l’addio al nubilato di una di loro, che oltre alla tradizionale festa prevede una caccia al tesoro organizzata proprio dalla sposa, che invece non partecipa. La futura sposa, in realtà, ha lasciato per la città numerosi indizi che poteranno le quattro amiche a girare in lungo e in largo la città accompagnate dalle note di Non sono una signora di Loredana Bertè. La giornata trascorre tra scorribande, giochi, bevute, tante risate e termina proprio davanti all’ingresso del loro vecchio Liceo. Arrivate a destinazione, la sposa continua ad essere irreperibile, infatti ha in serbo per loro un’altra sorpresa.

