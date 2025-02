In futuro – non troppo lontano – potremmo dire addio al tradizionale bancomat con cui siamo abituati a ritirare i soldi in contanti. Una soluzione simile al momento è offerta ai correntisti di Isybank, i quali possono richiedere un prelievo monetario con il solo utilizzo dello smartphone (senza la carta fisica collegata al conto corrente).

Rottamazione quater proroga/ Estensione di altri 4 mesi (anche il CPB)

La notizia arriva dal quotidiano “Il Messaggero“, che ha accennato le intenzioni degli enti bancari di implementare dei sistemi altamente tecnologici in grado di rimuovere gli sportelli bancari classici per dar spazio alla tecnologia NFC (oramai presente in ogni smartphone), così da poter ritirare il denaro senza alcuna carta.

Bonus psicologo 2025/ Nuovi fondi ma terapeuti in fuga (12 febbraio)

Addio bancomat, benvenuta tecnologia NFC

Semmai arriveremo al fatidico addio al bancomat, ciò non implica non poter più richiedere una movimentazione del proprio conto o non poter ritirare più soldi contanti. Si tratta semplicemente di soluzione informatica che sostituirà il classico metodo tutt’ora usato negli sportelli fisici territoriali.

L’idea degli istituti bancari – simile a quanto già implementato da Isybank – è rendere il prelievo più facile e veloce grazie alla finalizzazione dell’operazione senza l’inserimento della carta. Per farlo è sufficiente adeguare gli sportelli di un lettore NFC, la stessa tecnologia adoperata per i pagamenti contactless.

IMU durante lavori di ristrutturazione/ L'imposta non va pagata per intero (12 febbraio 2025)

Isybank invece, al momento prevede il ritiro dei soldi senza carta ma con la scannerizzazione di un QR Code generato dall’applicazione bancaria (totalmente sicura per via della necessità di inserire il PIN). Dunque non ci sarebbe alcun rischio, neanche come quello che accadrebbe qualora venisse clonata la carta di credito.

Sicurezza e velocità

Senza l’uso della carta fisica le operazioni bancarie saranno più veloci, visto che dopo l’inserimento il sistema impiega un po’ di secondi (a volte anche minuti, dipende dalla latenza) e successivamente la richiesta del PIN aumenta notevolmente i tempi di attesa allo sportello.

Con l’uso dello smartphone è sufficiente fare un paio di click dal cellulare, inquadrare con il codice a barre oppure usare la tecnologia NFC per completare l’operazione in pochissimi secondi (sia richiedendo l’estratto conto sia per prelevare il denaro in contanti).

Infine l’addio al bancomat tradizionale implica garantire più longevità alle carte (così non si usura la banda magnetica per il continuo utilizzo) e si evita la clonazione delle stesse.