Addio fottuti musi Verdi/ Video, su Rai 2 il film dei The Jackal (oggi, 12 maggio)

Addio fottuti musi Verdi va in onda su Rai 2 per la seconda serata di oggi, martedì 12 maggio, a partire dalle ore 23:30. Si tratta di una firma italiano realizzato nel 2017 dalla casa cinematografica in collaborazione con Rai Cinema e The Jackal. La regia è stata curata da Francesco Capaldo il quale ha scritto anche il soggetto sceneggiatura in collaborazione con Alfredo Felaco, Simone Russo e Valerio Cilio. Il montaggio è stato realizzato dallo stesso regista in collaborazione con Nicola Verre, le musiche della colonna sonora sono stati composti da Michele Braga e di costumi indossati dagli attori sono di Vanessa Sannino. Nel cast del film sono presenti Ciro Priello, Fabio Balsamo, Beatrice Arnera, Roberto Zibetti, Simone Ruzzo, Fortunato Cellino e Salvatore Esposito.

Addio fottuti musi Verdi, la trama del film

Ecco la trama di Addio fottuti musi Verdi. A Napoli vive un ragazzo di circa 30 anni di nome Ciro che da diversi anni lavora nell’ambito della pubblicità nelle vesti di grafico. Una professione che lui ama ma che tuttavia non gli permette di vivere in maniera adeguata tant’è che si vede costretto per fare un secondo lavoro nelle vesti di aiutante in una piccola friggitoria della città partenopea. La sua vita insomma va avanti tra tantissimi delusioni e la speranza un giorno di poter diventare un personaggio famoso nel mondo del cinema e dello spettacolo. Quasi per prenderlo in giro il proprio amico Fabio gli consiglia di partecipare ad un concorso che secondo lui prevederebbe l’invio del suo curriculum nello spazio.

Volendo assecondare il consiglio dell’amico ben sapendo come lo voglia prendere in giro in effetti invia questo curriculum, pensando ad una nuova trovata del mondo del web per intrattenere le persone. Inoltre la sua storica amica d’infanzia Matilda di cui peraltro lui è da sempre innamorato gli paventa la possibilità di andare via con lui per andare a vivere a Londra dove certamente potrebbe trovare sbocchi professionali più importanti per le sue competenze per le sue aspirazioni. Il ragazzo tuttavia non vuole lasciare la festa di Napoli quindi rimane ed incredibilmente viene contattato da una squadra di alieni che ha letto il suo curriculum che soprattutto vuole ingaggiarlo per realizzare un film. Lui si troverà a vivere una avventura fantasiosa che gli permetterà di avere a che fare con un mondo molto differente da quello italiano nel quale è chi ha a disposizione talento emerito può andare avanti e non solo con le classiche raccomandazioni.

Video, il trailer di Addio fottuti musi Verdi





