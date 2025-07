Il sogno della vacanza a Ibiza sta perdendo il suo appeal per molti giovani, che stanno iniziando a preferire un'altra meta ben più economica

C’è stato un tempo in cui Ibiza rappresentava il sogno assoluto per ogni amante della notte. Un’isola dove il confine tra il tramonto e l’alba era solo un cambio di location, dai beach party agli after nei club più esclusivi d’Europa.

Ma i tempi stanno cambiando. Complice l’aumento vertiginosi dei prezzi e una certa saturazione del modello “Ibiza style”, molti giovani viaggiatori stanno rivolgendo la loro attenzione altrove. E il nome che comincia risuonare sempre più spesso tra chi cerca un’estate ad alto tasso di adrenalina è quello di Ayia Napa, perla della costa cipriota, ribattezzata da molti la “nuova Ibiza”.

Un paradiso mediterraneo dove la notte tutto si anima

Ayia Napa, situata nel sud est di Cipro, è tutto ciò che ci si aspetterebbe da una destinazione votata al divertimento: spiagge spettacolari, mare cristallino, una vita notturna che non ha nulla da invidiare alle isole più blasonate del Mediterraneo.

Anzi, il suo punto forte sembra essere proprio l’equilibrio perfetto tra bellezza naturale e mondanità. Il cuore pulsante della movida è la cosiddetta Ayia Napa Strip, un viale brulicante di bar, cocktail bar e ristoranti che rimangono aperti fino alle prime luci dell’alba. Le serate iniziano lentamente, magari con un aperitivo in spiaggia, ma si accendono alll’improvviso tra dj set internazionali, schiuma party e boat party in alto mare con open bar.

Il tutto a prezzi ben più accessibili rispetto a quelli che negli ultimi anni hanno fatto storcere il naso anche ai più accaniti frequentatori di Ibiza.

Il turismo che cambia

Secondo i dati recenti forniti da GetYourGuide, oltre un terzo dei turisti che si recano a Ibiza oggi dichiarano di evitare discoteche e club per via dei costi esorbitanti. Le stesse serate che un tempo erano simbolo di libertà e trasgressione sono diventate, per molti, un lusso proibitivo tra ingressi a prezzi stellari, drink costosissimi e affitti fuori controllo.

A fronte di tutto ciò cresce il desiderio di esperienze più autentiche, meno “plasticate” e più vicine alla cultura del luogo. Ed è proprio qui che Ayia Napa trova la sua forza. Riesce infatti a coniugare l’atmosfera frizzante di una meta da party con la possibilità di godersi anche il lato più genuino dell’isola.

Le giornate scorrono tra gite in barca, escursioni in quad, tuffi tra le scogliere di Cape Greco e cene a base di meze nei villaggi limitrofi. Il tutto senza perdere di vista il divertimento.

Non solo Ayia Napa: le altre rivali di Ibiza

Ayia Napa non è l’unica destinazione a proporsi come alternativa a Ibiza. Anche Maiorca, e in particolare la località di Magaluf, sta vivendo una nuova giovinezza sotto il segno della movida. Se da un lato l’isola maggiore delle Baleari è amata da famiglie e turisti “tranquilli”, dall’altro attrae anche un pubblico più giovane grazie alla sua nightlife, spesso considerata più accessibile rispetto a Ibiza.

C’è però qualcosa di diverso che si respira ad Ayia Napa. Forse la sensazione di esplorare un luogo ancora poco inflazionato, o forse la combinazione unica tra la cultura greco-cipriota e lo spirito festaiolo europeo. Fatto sta che il passaparola sta facendo il suo corso e Ayia Napa si sta velocemente affermando come una delle mete estive più interessanti del momento.