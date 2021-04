Adelaide De Martino ed Emanuele Vicorito fidanzati/ La sorella di Stefano…

Adelaide De Martino ed Emanuele Vicorito fidanzati? Non è la prima volta che si parla della sorella di Stefano e nemmeno l’ultima soprattutto perché spesso la si è definita una possibile concorrente del Grande Fratello Vip e non solo, ma questa volta è il gossip a travolgerla visto che Dandolo, nelle sue Pillole sul settimanale Oggi, ha avuto modo di lanciare la notizia sul fidanzamento tra la sorella di Stefano de Martino e un volto noto di Gomorra, almeno della prima stagione visto che poi è stato ucciso miseramente in un sottopassaggio (almeno sul set). Chi ha seguito la serie sa bene che proprio Vicorito ha prestato il volto ad uno degli amici di infanzia di Genny Savastano, O’ Pop, ma che la sua sorte non è stata delle migliori.

Adelaide De Martino ed Emanuele Vicorito fidanzati

Al suo fianco sembra che ci sia adesso Adelaide de Martino e lo stesso giornalista nelle sue Pillole riporta voci vicino alla giovane chiarendo che la coppia sarebbe al settimo cielo. In particolare, proprio la sorella di De Martino sarebbe felice con l’attore. Naturalmente non ci sono molti altri indizi a riguardo e i due si nascondono dietro un velo di privacy al contrario di quello che succede spesso proprio con il fratello o che, almeno, succedeva al fianco di Belen Rodriguez, mamma del nipotino di Adelaide. Non sappiamo nemmeno a che livello è il loro rapporto ma sicuramente se son rose…

