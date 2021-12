Adelaide De Martino, sorella Stefano al Gf Vip?/ “Nuova concorrente, è in quarantena”

Adelaide De Martino, sorella del ballerino e conduttore Stefano, entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip 2021? Le voci circolano da settimane, ma negli ultimi giorni si sono intensificate, anche alla luce delle indiscrezioni più recenti. A lanciare la notizia del suo ingresso nel reality è l’esperta di gossip Deianira Marzano che con una storia pubblicata su Instagram ha spiegato cosa ha scoperto. L’influencer 27enne sarebbe entrata in quarantena preventiva. Quel che non si sa è quando è previsto il suo ingresso, ma non si esclude che possa avvenire già nella puntata di domani.

Dopo un mese di rumors, ora sembra essere arrivata la volta buona per Adelaide De Martino, che così potrebbe avere l’occasione di farsi conoscere e fare il suo ingresso nel mondo dello spettacolo. Dal canto suo, potrebbe offrire al Grande Fratello Vip 2021 nuove dinamiche. Ha un parente famoso e un bel caratterino, quindi potrebbe dare filo da torcere agli altri concorrenti.

Adelaide De Martino, chi è la sorella del ballerino Stefano

Adelaide De Martino, ex cognata di Belén Rodriguez e zia di Santiago, ha anche stile da vendere. Come altre concorrenti della casa, è appassionata di moda, quindi può consacrarsi una fashion influencer. Dal suo profilo emergono tutti i trend di stagione, ma anche la sua passione per la moda di lusso e gli accessori griffati. Quindi, potrebbe far “concorrenza” a Soleil Sorge e Sophie Codegoni, che al momento sono le concorrenti più trendy del Grande Fratello Vip 2021.

Dovrà però rinunciare per qualche mese ad Emanuele Vicorito, giovane ma noto attore della serie Gomorra che pare vada molto d’accordo con Stefano De Martino. La coppia si mostra divertente e affiatata sui social, dunque l’eventuale partecipazione di Adelaide De Martino nel reality potrebbe rappresentare anche una “prova” per la loro relazione. La sua presenza sembra data quasi per certa, peraltro non ha né confermato né smentito, dunque non ci resta che attendere…

