Adelaide Manselli, in arte Anna Pannocchia/ “Barbara D’Urso, aiutami a tornare in tv”

Adelaide Manselli, in arte Anna Pannocchia, si sfoga anche a “Live Non è la D’Urso”. L’ex attrice recentemente ha denunciato la sua situazione difficile: non riesce ad arrivare alla fine del mese. «Per mantenermi faccio gioielli e li vendo a 5 euro. Faccio anche dei quadretti e delle poesie», ha raccontato quando ha aperto le porte della sua casa. Ma vorrebbe tornare a lavorare in tv. «Barbara, ti prego, aiutami tu», l’appello di Anna Pannocchia. In studio ha raccontato di aver avuto quattro esaurimenti nervosi e di aver perso anche il lavoro che aveva in un grande magazzino. «Ho accumulato troppi giorni di malattia e mi hanno dovuta licenziare. Poi mi sono ripresa e ho cominciato a dipingere. Ma nel frattempo ho perso amici e conoscenze, quindi non ho fatto più nulla in tv. Forse hanno saputo che sono stata male…». Maria Teresa Ruta ha spiegato: «A me è successo tre volte nella mia carriera di essere rimasta a casa».

ADELAIDE MANSELLI, IN ARTE ANNA PANNOCCHIA A LIVE NON È LA D’URSO

Riccardo Signoretti, tra gli opinionisti in studio, ha consigliato ad Anna Pannocchia di trovarsi un lavoro. «Non potrà mai sfondare nel mondo dello spettacolo», ha dichiarato il giornalista. «Ho una mia amica che fa dei mercatini e mi fa andare lì», ha raccontato l’ex attrice. Daniele Interrante ha commentato: «Maccio Capatonda l’ha fatta lavorare, quello che conta è che non creino aspettative e illusioni». È intervenuta poi Barbara D’Urso, con una riflessione e un consiglio per la sua ospite. «Lei è l’esempio di chi riesce a reinventarsi». Poi si è rivolta direttamente ad Anna Pannocchia: «Tu devi cercare un lavoro per mantenerti, poi puoi continuare a fare i tuoi gioielli e magari ti chiamato in tv a fare la caratterista. Giucas Casella può portarti in giro per i suoi spettacoli». Chissà se l’illusionista manterrà la parola e proverà a coinvolgere l’ex attrice nei suoi spettacoli per darle una seconda chance.

