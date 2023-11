Adelaide, sorella di Stefano De Martino, ha partorito!/ Il tenero commento di Emma Marrone

Stefano De Martino diventa zio, la sorella partorisce: il commento di Emma Marrone

Adelaide De Martino, martedì 28 novembre, ha dato alla luce il piccolo Mattia nato dall’amore con il compagno Diego De Domenico. La sorella del noto conduttore ed ex ballerino di Amici, lo ha annunciato con una tenera foto sui social: “Benvenuto Amore“.

Stefano, dopo le travagliate vicende sentimentali con Belen Rodriguez, diventa zio per la prima volta. In linea con la sua riservatezza, l’ex ballerino e conduttore non ha commentato la notizia pubblicamente non lasciando neanche un commento alla foto della sorella. Inaspettatamente, però, è spuntato il messaggio di Emma Marrone, ex di De Martino, che ha scritto: “Auguri” con un cuore rosso allegato.

Adelaide, sorella di Stefano, è incinta: l’annuncio

Dopo l’ennesima separazione da Belen Rodriguez, Stefano De Martino ha avuto una bellissima notizia: è diventato zio. Adelaide, sorella del conduttore, ha annunciato mesi fa di essere incinta del compagno Diego De Domenico. Come riporta Today, Maria Rosaria Scassillo – madre di Adelaide e Stefano De Martino – aveva commentato entusiasta lo scatto di sua figlia in dolce attesa. “Ti aspetto piccolo amore di nonna”.

Nel frattempo, De Martino ai microfoni di Un giorno da pecora, ha ironicamente svelato come sono i rapporti con Belen. “Chi va più d’accordo: lei con Belen Rodriguez oppure Matteo Renzi con Carlo Calenda?” ha domandato il conduttore riferendosi a una delle coppie più scontrose della politica italiana: “Secondo me va più d’accordo Renzi con Belen. E Calenda con me”. Questo ha lasciato intendere che tra lui e la showgirl i rapporti non siano proprio tranquilli e spensierati.











