Adele Baroffio, chi è la fidanzata di Goffredo Mameli/ Amore nato dopo il ferimento di lui

Adele Baroffio, chi è la fidanzata di Goffredo Mameli

Goffredo Mameli è stato un poeta e un patriota italiano che ha dedicato la propria vita per difendere la patria senza trascurare l’amore. Goffredo Mameli, infatti, ha avuto due, grandi storie d’amore. Accanto alla vita pubblica di poeta e patriota, Mameli ha conosciuto le emozioni dell’amore in tutte le sue sfaccettature. Due storie d’amore importanti e che, in modo diverso, hanno condizionato anche la vita pubblica del patriota che ha dovuto fare i conti anche con le sue scelte sentimentali.

Della vita privata di Mameli, in realtà, non ci sono molte informazioni se non la presenza di due donne con cui ha percorso un pezzo della sua vita. Geronima Ferretti e Adele Baroffio sono così le due donne che, in modo diverso, hanno regalato due grandi storie d’amore a Mameli a cui la Rai ha dedicato una fiction in onda lunedì 12 e martedì 13 febbraio su Raiuno.

L’amore tra Adele Baroffio e Goffredo Mameli

Adele Baroffio e Goffredo Mameli si incontrano in ospedale dopo il ferimento del patriota. Quest’ultimo combatte per l’Italia e, nel 1847, dopo essere stato ferito al polpaccio, viene trasportato all’ospedale della Trinità dei Pellegrini dove è affidato alle cure del medico Maestri, all’infermiera Madame Paulet, a Cristina di Belgioioso e a Adele Baroffio.

Quest’ultima lo veglia giorno e notte e, nonostante sia sposata con il diplomatico legato alla Corte papale, tra i due nasce un sentimento al punto che Mameli parla dell’amore che prova per Adele in una lettera inviata alla madre chiedendo di restarle accanto qualora fosse rimasta sola.

