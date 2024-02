Adele Baroffio, fidanzata di Mameli nei suoi ultimi mesi di vita/ Uniti da ideali di libertà e patriottismo

Adele Baroffio fidanzata di Goffredo Mameli nei suoi ultimi anni di vita? Pare che il poeta e la donna fossero molto legati, anche se lei…

Il ruolo di Goffredo Mameli (1827-1849) nella Repubblica Romana del 1849 è stato ampiamente studiato dagli storici, ma poco o nulla si è detto riguardo alla vita privata e sentimentale, con la presenza di una figura femminile nei suoi ultimi anni di vita a Roma. Tuttavia, recenti ricerche hanno portato alla luce una nuova fidanzata di Mameli, Adele Baroffio, una donna di origini lombarde e sposata a un veneto. Non solo si occupava dell’assistenza ai feriti presso l’ospedale di Trastevere durante l’assedio romano, ma sembra abbia ispirato il poeta con la sua intensa femminilità e il suo fervore democratico.

Riccardo De Rinaldis, il ruolo da protagonista in Mameli - Il ragazzo che sognò l’Italia/ “E’ stato triste…"

Adele Baroffio, fidanzata di Mameli, è stata poco conosciuta fino ad oggi, ma emerge come una figura cruciale nella vita di Goffredo durante quel periodo tumultuoso. La sua presenza accanto al poeta non solo rappresentava un legame sentimentale, ma sembrava incarnare anche ideali più ampi, morali e politici. Il suo ruolo non si limitava all’assistenza ai feriti, ma sembrava infondere in Mameli un senso di vicinanza e di ispirazione che si rifletteva sia nella sua poesia che nelle sue azioni politiche.

GOFFREDO MAMELI, COM'È MORTO L'AUTORE DELL'INNO D'ITALIA/ Causa morte: "Era giovanissimo, accadde che…"

Mameli e l’amore per la fidanzata Adele Baroffio: un rapporto avvolto nel mistero

Adele Baroffio è stata la fidanzata di Goffredo Mameli, ma molti aspetti della loro relazione rimangono ancora oggi avvolti nel mistero. La loro relazione ha radici profonde nell’ambiente culturale e politico dell’Italia del XIX secolo, durante il periodo del Risorgimento. Adele, figura poco conosciuta rispetto al suo illustre compagno, è stata fonte d’ispirazione per Mameli e ha condiviso con lui ideali di libertà e patriottismo.

La loro storia d’amore rifletteva l’ardore e l’entusiasmo di un’epoca segnata dalla lotta per l’indipendenza italiana. Sebbene la sua figura rimanga in gran parte oscura, il legame tra Adele e Goffredo rappresenta un capitolo significativo nella storia del Risorgimento italiano, simbolo di amore e impegno verso un’Italia unita e libera.

Mameli - Il ragazzo che sognò l'Italia/ Anticipazioni 13 febbraio: la scelta drastica di Goffredo

© RIPRODUZIONE RISERVATA