Adele Bonolis, figlia Paolo e Sonia Bruganelli/ “Ha un’intelligenza vivacissima e…”

Adele è una delle gioie di Paolo Bonolis. La piccola della famiglia è l’ultima dei cinque figli del celebre conduttore tv. Lei è nata dal secondo matrimonio, quello con Sonia Bruganelli. In effetti c’è la somiglianza con i genitori a rendere tutto più chiaro. Di lei non si sa molto, anche perché i suoi famosi genitori tendono a proteggere la privacy della famiglia. Ma di lei papà Paolo ha detto: «Adele quando c’è da faticare per un obiettivo, non si tira mai indietro e ha un’intelligenza vivacissima». Un attestato di stima molto bello che certifica il loro legame. Il suo nome poi ha un grande significato per il padre. Lo deve alla prozia del conduttore, che è stata una insegnante italiana proclamata poi serva di Dio. Per lei sono aperte le pratiche per la beatificazione. In suo ricordo Paolo Bonolis ha deciso di chiamare Adele, dunque, la quinta figlia avuta. Se la piccola di casa Bonolis sembra rispecchiare il carattere del papà, osservando le foto si resta colpiti però dalla somiglianza incredibile con la mamma.

ADELE BONOLIS, FIGLIA PAOLO E SONIA BRUGANELLI: “INTELLIGENZA VIVACISSIMA”

Eppure non mancano particolari che ricordano il padre, soprattutto gli occhi. E infatti la madre, Sonia Bruganelli, qualche anno fa pubblicando una foto del marito con Adele scrisse: «Due gocce d’acqua». Effettivamente anche la somiglianza col padre è notevole. Ma nella sua fase di crescita alterna momenti nei quali si avvicina fisicamente alla mamma. Lei stessa lo spiega sui social, dove è molto attiva: «Adele nel suo periodo di somiglianza alla mamma». Quando parla dei suoi figli, e in particolare di Adele, Paolo Bonolis ricorda affettuosamente il rapporto quotidiano. Infatti condivide momenti molto belli con loro. Nel caso di Adele, amano entrambi viaggiare, andare al cinema e leggere libri. Ma non sono mancate le difficoltà, come nel caso della malattia della sorella Silvia, nata con una cardiopatia. «Bisogna avere tanta forza, una famiglia grande alle spalle, a volte sacrificare anche gli altri fratelli perché le cose sono un po’ più complicate», disse Sonia Bruganelli al Corriere della Sera.

