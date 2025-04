È cosa rara, probabilmente mai accaduta prima a Matrimonio a prima vista, che una concorrente si sposi senza la presenza della sua famiglia alle nozze. È quanto accaduto ad Adele Carlucci, 25enne che ha deciso di partecipare al programma e qui ha incontrato Giorgio Badaracco, poi diventato suo marito. L’incontro sull’altare è anticipato da un momento in cui Adele si lascia andare alle lacrime e si sfoga di fronte alle telecamere del programma, dichiarando di essere triste per i rapporti con la sua famiglia.

“Oggi la mia famiglia non sarà qui con me perché non mi supporta, – ha ammesso la sposa di Matrimonio a prima vista 2025 – non ha capito la mia decisione però, d’altronde, sono già abituata.” Ha quindi spiegato: “Sono cresciuta con tante regole molto rigide, e infatti ho imparato a tenere tutto sotto controllo, anche le mie emozioni. Mi auguro che questa esperienza io riesca a viverla con leggerezza”.

Matrimonio a prima vista 2025, Adele Carlucci e i difficili rapporti con la famiglia: il racconto prima delle nozze

Adele Carlucci ha spiegato di essere cresciuta in una famiglia fortemente credente: suo padre è un pastore evangelista e, sin da piccola, ha vissuto numerose imposizioni che l’hanno portata, in età adulta, ad allontanarsi da loro perché ‘soffocata’ dalle tante regole. I loro rapporti sono oggi difficili, motivo per il quale lei arriva a sposarsi senza la loro presenza. Al matrimonio a prima vista con Giorgio, per Adele, ci sono infatti soltanto degli amici ma nessun genitore o parente stretto.

