Adele dimagrita, personal trainer Pete Geracimo vs haters/ “L’ha fatto per se stessa”

La foto di un’Adele bellissima e super magra ha fatto il giro del mondo scatenando reazioni contrastanti da parte dei suoi fans. Da una parte ci sono quelli che apprezzano il cambiamento della cantante, frutto di un duro lavoro su se stessa e, dall’altra, ci sono quelli che accusano l’artista di voler puntare esclusivamente sul suo aspetto fisico. Oggi, a spegnere le polemiche è l’ex personal trainer Pete Geracimo che, su Instagram, ha raccontato il lungo e durissimo percorso intrapreso da Adele per il cambiamento fisico che, come sottolinea il suo ex allenatore, è stato fatto solo per se stessa e la sua famiglia. “Come ex personal trainer di Adele a Londra, è scoraggiante leggere commenti negativi e accuse fobiche che mettono in dubbio la genuinità della sua incredibile perdita di peso. Adele non ha mai preteso di essere diversa da quella che è“, ha scritto in un post su Instagram.

ADELE DIMAGRITA, PARLA IL PERSONAL TRAINER: “NON VUOLE ESSERE DIVERSA, E’ SEMPRE LA STESSA”

Il personal trainer Pete Geracimo, nel lungo post dedicato ad Adele, racconta di aver sempre lavorato con una persona che non ha mai fatto finta di essere diversa da quella che è. Come sottolinea l’allenatore, Adele ha deciso di intraprendere un percorso per raggiungere il benessere fisico dopo il parto e alla vigilia di un tour estenuante. “Quando è uscito l’album 25 e ha annunciato il tour, abbiamo dovuto prepararci per un programma estenuante di 13 mesi. In quel periodo ha cominciato ad allenarsi e a fare scelte alimentari migliori. Di conseguenza, ha perso notevolmente peso e la gente l’ha notato. La sua trasformazione fisica è rimbalzata su ogni media e l‘attenzione che ha generato è stata strabiliante”. L’allenatore si è codì detto orgoglioso dei risultati raggiunti da Adele che, sui social, si mostra serena e sorridente del suo grande cambiamento. “Non potrei essere più orgoglioso e felice per lei – aggiunge -. Questa metamorfosi non è per vendere album, per pubblicità o per essere un modello per gli altri: è solo per se stessa e per Angelo. Non ha perso peso per far sentire gli altri ‘sbagliati’. Questa trasformazione personale non ha nulla a che fare con te o con me: ha a che fare solo con Adele e con la sua vita. Non è cambiata dall’Adele con la quale siamo cresciuti e che abbiamo amato”, ha concluso.







