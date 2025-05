Adele e Giorgio formano un’altra delle coppie di Matrimonio a prima vista 2025. E sui social il pubblico si è subito diviso dopo la puntata del noto programma in onda su Real Time, con buona parte del popolo social che si è scagliato contro di lui, non ritenuto abbastanza fedele da poter mandare avanti una relazione. I due hanno colto l’occasione per raccontare agli autori la nascita della loro intimità di coppia, che si è sviluppata dopo una fase di conoscenza.

Nonostante questa svolta importante, Adele però è apparsa ancora dubbiosa su alcuni temi, quasi ossessionata da alcune dichiarazioni fatte dal marito durante la luna di miele. Giorgio senza troppi giri di parole le aveva confidato di non trovare niente di sbagliato nel “flirtare con gentilezza” e fare un po’ lo scemo con altre donne durante una serata tra amici. Frasi che chiaramente hanno fatto storcere il naso ad Adele, arrivata a nutrire dei dubbi riguardo al futuro con Giorgio.

Adele e Giorgio, web furioso: “Non è una persona da coppia”

Per quanto riguarda Adele e Giorgio i social non hanno risparmiato commenti, in particolare puntando il dito contro di lui. L’uomo è stato infatti punzecchiato su X durante la puntata di Matrimonio a prima vista:

“E’ una delle persone meno adatte per fare coppia con qualcuno” si legge tra i pensieri circolati. Gli atteggiamenti dell’uomo nei confronti di Adele non sono passati inosservati e dunque c’è chi augura alla donna di cambiare idea ancora prima che la relazione decolli con il tempo.

