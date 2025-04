Il viaggio di nozze di Adele e Giorgio a Matrimonio a prima vista 2025 è stato caratterizzato da alti e bassi. La coppia ha iniziato a conoscersi, scoprendo le prime affinità ma anche le prime differenze. Ciò che però è chiaro sin da subito è che tra i due non è scoccata la scintilla della passione, almeno non da parte della 25enne che, pur apprezzando i gesti e le gentilezze del marito, è chiaramente non ancora attratta fisicamente da lui.

Giorgio è pronto ad andare con calma e non ne fa mistero, ritenendo anzi che l’attrazione tra loro ci sia: “Tra me e Adele penso ci sia attrazione, non c’è una grossa barriera ma entrambi ci rispettiamo. Stiamo andando con molta calma, va bene così”, ha ammesso.

Adele e Giorgio, inizia la convivenza a Matrimonio a prima vista 2025 e nascono i primi problemi

Le cose per la coppia cambiano, tuttavia, con l’inizio della convivenza. Giorgio e Adele hanno deciso di iniziarla a casa della ragazza, in Emilia, ma le cose non iniziano benissimo. Adele appare sin da subito distaccata, in difficoltà, cosa che Giorgio nota: “Io l’ho vista un pochino frenata, non dico di aspettarmi una Adele a braccia aperte e con un mega sorriso, ma neanche così rigida.”

Adele, dal suo canto, non fa mistero di sentirsi a disagio perché con un quasi estraneo in casa sua: “Sono contenta che lui sia qui però mi sento un po’ invasa. – ha infatti ammesso alle telecamere di Matrimonio a prima vista 2025 – Non riesco ad essere al 100% easy. Da questa convivenza mi aspetto più realtà, più praticità. Ho sentito tante cose e ho bisogno di capire se sono solo parole o se si trasformano in fatti.” Come andrà la convivenza vera e propria?