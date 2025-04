Non inizia con le migliori premesse l’avventura a Matrimonio a prima vista 2025 per la coppia composta da Adele Carlucci e Giorgio Badaracco. Lei 25enne amante del canto e con una rigida educazione alle spalle, lui 40enne sportivo e dinamico, il primo incontro non va benissimo perché i due non si ritrovano sulla stessa lunghezza d’onda. Se lui appare fortemente colpito da Adele al primo sguardo, lei ne rimane delusa e non ne fa mistero.

Prima dell’incontro, la sposa ha manifestato subito le sue preferenze in fatto di uomini: “Cerco un uomo che sia buono, che abbia gli stessi valori miei, che come me cerca una famiglia. Oltre ad essere buono, spero che sia divertente e abbia la battuta per smorzare la situazione e, soprattutto, sia sincero e mi dica ciò che prova.” Chiarisce, dunque, di cercare un uomo fisicamente possente, alto, che le dia un senso di protezione: “È l’unica cosa che cerco”. Cosa che non ritrova in Giorgio.

Adele Carlucci e Giorgio Badaracco, il primo incontro a Matrimonio a prima vista 2025 non va per il meglio: cos’è successo

“Lo sposo non è alto come me lo aspettavo, – è il primo commento di Adele dopo il primo incontro con Giorgio; poi aggiunge – però quando ho tolto la benda aveva due occhi… è simpatico.” A confronto con l’esperta, Adele ribadisce le sue perplessità sul fisico del novello marito: “L’unica pecca è l’altezza, che è una cosa sulla quale proietto un fattore di sicurezza, come se quello mi avvolgesse e mi facesse sentire protetta.” ha quindi spiegato.

Dal suo canto, per Giorgio quello nei confronti di Adele pare essere amore a prima vista. “Di lei mi colpisce il sorriso, ha un bellissimo sorriso, è solare”, le sue parole, seguite da pacati gesti di avvicinamento, come abbracci o mani che si tengono. Lei è chiaramente perplessa ma non può fare a meno di ammettere che lui è “gentile e premuroso”. Tuttavia, non sembra sia scattata la scintilla dal punto di vista fisico.