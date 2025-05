È altalenante il percorso di Adele e Giorgio a Matrimonio a prima vista 2025. Nessuno dei due ha chiuso la porta all’altro, eppure ci sono alcuni aspetti che Adele, in particolare, non riesca ad accettare e superare del carattere del marito. Nelle ultime puntate, la coppia è arrivata a discutere per la gelosia. Lei si è detta in disaccordo con le sue dichiarazioni in merito al flirtare con altre donne “in leggerezza”, solo perché “è cosa da uomini” e non perché ci sia un’interesse. “Io non lo farei mai se sono soddisfatta della mia relazione!”, ha ribattuto lei, alquanto infastidita.

Se Giorgio ha infatti uno spirito più leggero ed intraprendente, Adele è una ragazza dai solidi principi e molto più seria su tanti aspetti. Ed è anche questo che, per il momento, frena la loro intimità, anche se entrambi hanno ammesso che la chimica tra loro non manca.

Durante la nuova puntata di Matrimonio a prima vista 2025, in onda su Real Time oggi 14 maggio, Adele e Giorgio arriveranno allo scontro per una proposta di lui: quella di portarla a Roma a conoscere i suoi genitori. Se per lui la loro relazione è comunque importante al punto tale da portarla in famiglia, seppur dando al gesto il giusto peso, lei è contraria e si rifiuta di farlo. Per Adele, infatti, è troppo presto per fare un passo del genere, visto che neppure sanno cosa provano l’uno per l’altra. Un argomento che diventerà oggetto di discussione anche di fronte agli amici di Adele, il che scatenerà la reazione negativa della 25enne. Sarà poi il momento della reunion per le coppie di Matrimonio a prima vista 2025: cosa cambierà per Adele e Giorgio dopo questo incontro?

