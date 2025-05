Matrimonio a Prima Vista Italia 2025, Adele e Giorgio si sono lasciati? Qual è la scelta finale della coppia

Adele Carlucci e Giorgio Badaracco di Matrimonio a Prima Vista Italia 2025 sono la coppia più in crisi delle tre. Lui ha 40 anni e lei 25 ma nonostante la differenza d’età Adele considera Giorgio un uomo immaturo e infantile che sembra quasi più piccolo di lei, Giorgio da parte sua considera la moglie eccessivamente pesante e seria. Sta andando in onda la settima puntata dell’esperimento sui sentimenti di Real Time e qualcosa nella coppia si è sbloccato. “C’è più intimità” ha confessato Adele. Nella prossima puntata, invece, ci sarà la scelta finale di Adele e Giorgio a Matrimonio a Prima Vista 2025: resteranno insieme o si lasceranno?

Essendo la prossima puntata già disponibile su Discovery siamo in grado di anticiparvi qual è stata la scelta finale di Adele e Giorgio a Matrimonio a Prima Vista Italia 2025: si sono lasciati o sono rimasti insieme? Gli auspici non sono mai stati dei migliori. Durante il percorso Giorgio Badaracco più volte ha rivelato quali sono i difetti della moglie, soprattutto il fatto che è come se avesse una ‘scadenza’ degli obbiettivi da realizzare in un determinato periodo, per esempio vuole dei figli entro i 40 anni, avere sotto controllo e programmare tutto e questo è un approccio che lui non condivide. A sua volta Adele ha confessato di aver espresso il suo desiderio di avere dei figli entro una determinata età solo per farsi conoscere meglio da quello che è suo marito.

Si giunge così alla fine del percorso ed i due si ritrovano davanti agli esperti. Il primo a rompere il ghiaccio è Giorgio che ha confessato di voler molto bene ad Adele e di essersi affezionato anche se è difficile parlare d’amore perché spesso, per colpa dell’eccessiva rigidità della moglie non riesce ad esprimersi in tranquillità e sincerità, anche dal punto di vista intimo e sessuale. Adele, però, si è assunta le sue responsabilità ammettendo che, soprattutto all’inizio, si è sentita bloccata. Come per le altre coppie anche loro vedono il loro best off e mentre lui si commuove lei ammette che 30 giorni sono troppo pochi per conoscere davvero una persona. Quale sarà la scelta finale di Sara e Giorgio a Matrimonio a Prima Vista Italia 2025? I due decideranno di stare insieme, rimanere sposati. Sia Adele che Giorgio hanno dubbi e incertezze ma anche la voglia di mettersi in gioco.