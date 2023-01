Adele e Giovanni si sono ritrovati dopo C’è posta per te/ Mamma e figlio insieme…

Nessun riavvicinamento, busta chiusa a C’è posta per te per Adele, che ha implorato un’occasione trovando però una netta chiusura da parte del figlio Giovanni. Ma qualcosa è successo evidentemente, perché dopo la registrazione c’è stata una svolta importante. Lo ha reso noto proprio il programma condotto da Maria De Filippi via social.

Annalisa e Nicola, pace dopo C'è posta per te/ Moglie dà seconda possibilità a marito

«Dopo qualche tempo dalla registrazione mamma e figlio si sono ritrovati», riporta infatti la pagina Instagram della trasmissione. Tra l’altro, viene anche riportata la reazione di mamma Adele, entusiasta per questa evoluzione della vicenda. «Il momento più bello è tra le tue braccia… Il mio piccolo grande uomo… Con te la mia vita si è completata… Sono strafelice».

ROSSELLA, SCUSE ALLA MAMMA ANNAMARIA A C'È POSTA PER TE/ Luca Argentero interviene e commuove

Mamma Adele e il figlio Giovanni di nuovo insieme dopo C’è posta per te

Giovanni a C’è posta per te non è tornato sui suoi passi, dichiarando di essersi fatto una vita e decidendo, nonostante i vari tentativi di Maria De Filippi, di chiudere la busta alla madre. Poi però ha evidentemente deciso di dare una seconda occasione a mamma Adele, infatti C’è posta per te nella sua pagina Instagram oltre a darne l’annuncio, ha anche riportato le sue parole. «Dopo tanto tempo ho ritrovato il coraggio di avvicinarmi di nuovo alla mia mamma», ha detto Giovanni. Dunque, il lieto fine è arrivato lontano dalle telecamere del programma di Maria De Filippi, ma evidentemente proprio il tentativo di mamma Adele è servito a “scalfire” quel muro che il figlio Giovanni aveva eretto per tenerla a distanza.

ADELE IMPLORA IL FIGLIO GIOVANNI A C'È POSTA PER TE: "FAMMI ESSERE ANCORA TUA MAMMA"/ Lui chiude la busta!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale)













© RIPRODUZIONE RISERVATA