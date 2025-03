Adèle e l’enigma del faraone, film su Italia 1 scritto e diretto da Luc Besson

Sabato 29 marzo 2025, andrà in onda, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23:15, l’action fantasy intitolato Adèle e l’enigma del faraone. Si tratta di una produzione cinematografica francese del 2010 scritta e diretta da Luc Besson, diventato famoso durante gli anni ’90 grazie a grandi film come Nikita (1990) e Léon (1994). La colonna sonora è invece opera di Éric Serra, compositore che ha lavorato a lungo con Besson a partire da Le Dernier Combat (1983) fino a Dogman (2023).

Nei panni della bella e coraggiosa giornalista Adèle Blanc-Sec, l’attrice Louise Bourgoin, diventata famosa nel 2008 grazie alla sua interpretazione ne La fille de Monaco. Nel cast anche l’attore Mathieu Amalric, conosciuto dal pubblico internazionale per la sua performance ne Lo scafandro e la farfalla (2007), e l’attore Gilles Lellouche, recentemente tornato sul grande schermo con Leurs enfants après eux (2024).

La trama del film Adèle e l’enigma del faraone: una Indiana Jones in gonnella

Adèle e l’enigma del faraone è ambientato all’inizio del XX secolo e si apre con un evento eccezionale: la schiusa di un uovo di pterodattilo. Il dinosauro volante inizia a mietere una vittima dietro l’altra e, per cercare di fermarlo, viene scelto l’ispettore Léonce Caponi. Nel frattempo la giovane scrittrice Adèle Blanc-Sec decide di partire per l’Egitto con la speranza di scoprire la mummia del medico del faraone Ramses II, Patmosis, e riportarlo in vita affinché l’aiuti a trovare una cura per sua sorella Agathe, in stato di incoscienza da quando era appena una bambina in seguito ad un terribile incidente.

La giovane riesce nella sua missione e porta la mummia con sé nella capitale francese ma, una volta arrivata, scopre che il professor Esperandieu, lo scienziato che era riuscito a dare la vita al pterodattilo, è stato imprigionato. Adèle riesce a ridare la libertà all’uomo e, giunti nel suo appartamento, iniziano il rito riuscendo a riportare in vita Patmosis. Purtroppo quest’ultimo si rivela non essere la persona che può aiutarla, ma nel frattempo il rituale ha conseguenze inaspettate, donando la vita anche ad altre mummie, tra cui Ramses II. Il faraone mette a disposizione tutto il suo personale medico per aiutare Agathe e, dopo aver girovagato per la città, decide di tornare in Egitto.