Adele e l’enigma del Faraone è un film fantasy di Luc Besson con protagonista, come spesso accade, una donna eroina, qui interpretata da Luoise Bourgoin

Adele e l’enigma del Faraone, film su Italia 1 diretto da Luc Besson

Sabato 27 settembre, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23, andrà in onda il film fantasy e d’avventura Adele e l’enigma del Faraone, girato in Francia e distribuito in Italia nel 2010 da Medusa Film.

Il film è stato girato dal grande regista francese Luc Besson, il quale ha diretto anche film di grandissimo successo come Il quinto elemento, Dogman, Giovanna d’Arco e soprattutto Nikita e Léon.

Delitto di Garlasco, De Rensis e Bocellari "Cosa abbiamo scoperto su Andrea Sempio"/ "Dai cd alle stranezze…"

Alla fotografia e alle musiche spiccano rispettivamente i nomi di Thierry Arbogast ed Éric Serra, che vantano una solida collaborazione con Luc Besson: Serra si distingue anche per la colonna sonora di Golden Eye della saga di James Bond, talmente impattante da rilanciare al successo le avventure dell’agente segreto britannico più famoso del cinema.

Signora Coriandoli, esordio tragico a Ballando con le stelle: "Terribile, orrido"/ Distrutta dalla giuria

Il cast di è composto da: Louise Bourgoin nel ruolo della protagonista Adèle Blanc-Sec, Mathieu Amalric, Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche, Jacky Nercessian, Nicolas Giraud e Philippe Nahon.

La trama del film Adele e l’enigma del Faraone: dinosauri, mummie e altre magie

Adele e l’enigma del Faraone comincia di notte, a Parigi nel Museo del Jardin des Plantes. Qui si verificano fenomeni inquietanti: grazie ai tentativi del vecchio scienziato Esperandieu, si schiude all’improvviso un uovo di pterodattilo e il dinosauro volante comincia a volteggiare in cielo terrorizzando mezza città, mettendo in allerta l’ispettore Capone.

Selvaggia Lucarelli stronca Nancy Brilli a Ballando con le stelle 2025: "Legnosa"/ "Mai più un ballo così"

Nello stesso tempo Adele, giovane scrittrice e giornalista, è impegnata in Egitto nella missione di recuperare il sarcofago di un certo Patmosis, antico medico che operava alla corte del leggendario Ramses II, con lo scopo di salvare la vita a sua sorella Agathe, in coma da anni.

La giovane, anche grazie all’aiuto del pterodattilo, riesce a risvegliare il dottore, ma niente è come sembra: la mummia che la giornalista riportata in vita è in realtà un ingegnere.

Tuttavia, grazie alla collaborazione di altre mummie risvegliate in virtù del portentoso incantesimo, tra le quali medici di corte, Adele riuscirà a guarire sua sorella.

Adele invece decide di regalarsi una vacanza sul transatlantico Titanic, ignorando il triste destino che attende lei e tutti gli altri passeggeri, in un finale che porta a riflettere sul destino e l’imprevedibilità della vita.