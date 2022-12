Adele e l’enigma del faraone/ Su Italia 1 il film con Jean Paul Rouve

Adele e l’enigma del faraone, film di Italia 1 diretto da Luc Besson

Adele e l’enigma del faraone va in onda oggi, domenica 4 dicembre 2022, a partire dalle ore 14.15 su Italia 1. Si tratta di un film d’avventura e fantascientifico prodotto in Francia nel 2010 da Virginie Besson-Silla e diretto da Luc Besson.

Nel cast spiccano i ruoli di Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche, Mathieu Amalric e Louise Bourgoin. Il film rappresenta uno dei principali successi della cinematografia francese, sia dal punto di vista degli incassi che dell’opinione pubblica. La trama infatti è stata giudicata positiva in maniera condivisa, con un incasso che ha superato i 30 milioni di dollari. A testimonianza del successo, sono da annoverare i trionfi al Premio César e al Festival internazionale del cinema di Porto del 2011. La pellicola ha infatti ottenuto i riconoscimenti di miglior scenografia e miglior film per gli spettatori.

Adele e l’enigma del faraone, la trama del film

Le vicende narrate in Adele e l’enigma del faraone sono ambientate nel 1911, all’epoca di un ritrovamento incredibile dal punto di vista storico. Viene infatti rilevata la presenza di un uovo di origini antichissime, probabilmente appartenente alla specie dei dinosauri. Dopo alcune analisi viene riscontrata l’appartenenza alla razza dei pterodattili e viste le sue ottime condizioni viene curato e presentato all’interno di una teca presso un importante museo di Parigi.

Un giorno però succede qualcosa di incredibile; l’uovo in pieno giorno si schiude e la bestia inizia a volare sulla città generando un panico totale tra gli abitanti e le forze dell’ordine. La situazione però appare fin da subito poco chiara; visti i milioni di anni passati dalla deposizione, gli esperti non si capacitava di come fosse possibile che l’uovo si fosse schiuso così tardi e come fosse arrivato integro fino ad oggi.

Alla questione si interessa anche una giovane scrittrice di nome Adele che decide di informarsi sulla vicenda. Le indagini la portano fino in Egitto; sembra infatti che la questione dell’uomo fosse legata ad una leggenda legata proprio a quella cultura. Viene a conoscenza della tomba di un medico vissuto migliaia di anni fa e capace di riportare alla vita i defunti.

Coglie l’occasione per cercare in tutti i modi di risvegliare lo scienziato egizio al fine di far curare la sorella in coma a causa di un incidente subito durante una partita di tennis. A dispetto delle aspettative, la giovane riuscirà nell’intento; tra momenti tenebrosi e di tensioni incontrerà anche persone curiose e simpatiche, vivendo un’esperienza al limite della fantasia e realizzando il suo desiderio di salvare l’amata sorella.

