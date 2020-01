Adele e L’enigma del Faraone/ Video, su Italia 1 il film di Luc Besson (20 gennaio)

Adele e L’enigma del Faraone va in onda su Italia 1 oggi, lunedì 20 gennaio, a partire dalle ore 15:50. Si tratta di una pellicola francese nata nel 2010 con la regia di Luc Besson il quale si è occupato anche della sceneggiatura mentre il soggetto è stato scritto è tratto dai fumetti Le straordinarie avventure di Adele Blanc-Sec ideati nel 1976 da Jacques Tardi. La pellicola è stata distribuita in Italia da Medusa Film, il montaggio è stato realizzato da Julien Rey, i costumi portano la firma di Olivier Beriot mentre nel cast sono presenti Louise Bourgoin, Mathieu Amalric, Gilles Lellouche, Jean Paul Rouve, Regis Royer e Philippe Nahon.

Adele e L’enigma del Faraone, la trama del film

Ecco la trama di Adele e L’enigma del Faraone. Siamo in Francia nell’anno 1911 con la giovane giornalista Adele che è pronta a fare qualsiasi cosa pur di aiutare sua sorella che è rimasta in uno stato di coma perenne per un incredibile incidente accaduto durante una partita di tennis tra le due. La giornalista si è rivolta a diversi medici che tuttavia non hanno saputo trovare una via d’uscita allo stato di coma della sorella, il che ha indirizzato la donna nel mettere in essere un ambizioso progetto. In particolare, la donna vuole volare in Egitto per riuscire a prendere la mummia di un incredibile medico vissuto nell’epoca dell’Antico Egitto e che secondo alcune scritture sarebbe stato capace di curare persone praticamente morte. Nel frattempo un caro amico della stessa scrittrice ossia uno scienziato è riuscito a migliorare le sue ricerche per quanto riguarda la possibilità di riportare in vita le persone anche dopo la loro morte avvenuta tantissimi anni prima. Lo scienziato riesce in questo esperimento, in particolar modo permette ad un uovo di pterodattilo di tornare in vita. Tuttavia, quando la giornalista compie il suo viaggio in Egitto con tanto di mummia al seguito, deve fare i conti con una situazione piuttosto complicata in quanto lo scienziato viene arrestato dalle forze dell’ordine in ragione del fatto di possedere in casa un dinosauro che praticamente inquietava qualsiasi genere di cittadino. Facendo leva sulle proprie competenze, la scrittrice permetterà allo scienziato di tornare in libertà e soprattutto di aiutarla prima di morire nell’esperimento che porterà in vita la mummia che tuttavia si dimostrerà essere un valente matematico ed architetto dell’epoca. La mummia tuttavia sarà di grande aiuto per Adele in quanto la guiderà all’interno del museo del Louvre dove altre mummie sono state svegliate ed in particolar modo i medici del faraone Ramses. Saranno proprio i medici del faraone ad aiutare la sorella di Adele a tornare in vita con la stessa Adele che aiuterà le varie mummie a tornare nella loro terra di origine per vivere la loro nuova esistenza terrena.

