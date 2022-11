Adele e Leonard, chi sono i baby ballerini prodigio?/ Da Ballando con le stelle a Mara Venier

Leonard Ciurlia Picci e Adele Corvaglia, chi sono? Lo spettacolo indimenticabile a Ballando con le Stelle

Adele e Leonard sono i baby ballerini prodigio che sabato scorso, 12 novembre, hanno incantato il pubblico di Ballando con le Stelle, con un’esibizione straordinaria. I due bambini, grazie ad un talento fuori dal comune, hanno stregato gli spettatori in studio e a casa, oltre alla giuria guidata da Carolyn Smith. Non a caso, ad un certo punto, pure la conduttrice Milly Carlucci ne ha tessuto le lodi, spendendo parole al miele per loro: “C’era una coppia che non abbiamo potuto selezionare per il gioco, ma che in compenso abbiamo deciso di far arrivare su questa pista. Si tratta di due ballerini di statura enorme, troppo bravi, al di là di ogni genere”.

Ed ecco che Leonard Ciurlia Picci e Adele Corvaglia, rispettivamente di sei e cinque anni, originari di Taurisano, hanno regalato attimi di grande spettacolo con un passo a due sulle note della canzone Perfect di Ed Sheeran.

Leonard Ciurlia Picci e Adele Corvaglia, futuro radioso per i baby ballerini

Emozioni arrivate anche a Mara Venier, che non ha perso tempo e li ha invitati a Domenica In per conoscerli meglio e magari per rivivere le emozioni dell’esibizione. I due bambini di Taurisano, ovviamente, arrivano da una scuola che li ha seguiti passo dopo passo e che ha spinto con grande entusiasmo per portarli in prima serata su Raiuno. Eloquenti le lacrime dei maestri, commossi durante lo spettacolo vissuto a Ballando con le Stelle. Il loro futuro sembra già scritto, ma per il momento Leonard Ciurlia Picci e Adele Corvaglia si godono teneramente l’aspetto ludico del ballo.

