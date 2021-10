Adele, Easy on me: video/ Nuovo singolo dell’artista londinese, in attesa dell’album

Esce oggi il nuovo attesissimo singolo di Adele, leggasi “Easy on Me”, brano che anticipa l’uscita del nuovo, altrettanto attesissimo album della stessa cantante inglese, in arrivo il prossimo 19 novembre. L’artista da 40 milioni di follower su Instagram ha svelato la cover del suo ultimo pezzo attraverso i social, un’immagine in bianco e nero, colori che abbiamo già potuto apprezzare nel videoclip di uno dei suoi brani più iconici, leggasi “Hello”. A farla da padrone, come sempre, la sua voce incredibile, unica quasi fosse un brevetto depositato, e l’immancabile pianoforte, fido amico della cantautrice londinese classe 1988. Easy on Me è disponibile dall’una di questa notte (la mezzanotte in Inghilterra), e come spiegato sopra, è estratto direttamente da “30”, il quarto album di Adele, nonché progetto che ha portato via alla stessa artista ben 3 anni di vita.

“Di certo – racconta Adele in una lettera che ha accompagnato l’annuncio, così come si legge sul sito dell’agenzia Ansa – non ero per niente vicina a dove speravo di essere quando ho iniziato questo disco. Piuttosto il contrario. E nonostante ciò ero coscientemente pronta a gettarmi i un labirinto fatto di confusione e tumulto interiore . Ho imparato molte verità spiacevoli su di me lungo il percorso. Ho gettato via diversi veli, ma mi sono anche avvolta in nuovi. Scoperto utili e sane mentalità da seguire, e mi sento come se avessi ritrovato nuovamente le mie emozioni. Mi sento addirittura di dire che non mi sono mai sentita più serena in tutta la mia vita. Quindi, sono finalmente pronta a pubblicare questo album”. Adele definisce questo nuovo album, il suo “corri o muori”, nonché album scritto nel periodo più “turbolento” della sua vita.

ADELE, EASY ON ME ANTICIPA IL NUOVO ALBUM: “CASA E’ DOVE SI TROVA IL CUORE”

Al suo fianco, l’amico saggio di una vita che le portava vino e cibo da asporto per tirarla sua, e soprattutto, le regalava tanti consigli. “Non dimentichiamo quello più folle che dice ‘È il tuo ritorno di Saturno baby, fanc*lo, vivi una volta sola’. L’amico che stava sveglio tutta la notte e mi teneva la mano mentre piangevo ininterrottamente senza sapere perché. L’alzarmi ed andare con un amico che veniva a prendermi e mi portava in posti dove dicevo di non voler andare, ma voleva farmi uscire di casa per farmi assumere vitamina D”.

“Quell’amico – ha continuato – che si intrufolava a casa e lasciava una rivista, una maschera per il viso e sali da bagno per farmi sentire amata mentre mi avvertiva casualmente non solo di che mese fosse, ma anche che avrei dovuto fare esercizio per prendermi cura di me”. Adele, nella lettera di presentazione del nuovo album, racconta di aver ricostruito faticosamente con questo lavoro la sua casa e il suo cuore: “Questo album lo racconta. Casa è dove si trova il cuore”. Di seguito potete visionare il video di Easy on Me, ricordiamo, primo singolo estratto dal nuovo lavoro della cantante londinese, uscito oggi, 15 ottobre 2021.





