Adele ha un nuovo amore?/ Dopo Simon Konecki il rapper Skepta, ex di Naomi Campbell

E’ tempo di un nuovo amore per Adele che avevamo lasciato sorridente e felice in un club newyorkese in compagnia delle amiche Taylor Swift e Jennifer Lawrence. La cantante di “Hello”, tornata single dopo la fine del matrimonio con Simon Konecki, si godeva la sua nuova vita mostrandosi più bella e felice di prima. A distanza di poche settimane da quell’immagine che tanto ha fatto impazzire i fan in tutto il mondo, ecco arrivare una notizia choc: Adele avrebbe un nuovo fidanzato! Proprio così, la cantautrice britannica sarebbe nuovamente innamorata. Chi è il fortunato? La stampa ha già un nome: si tratta di Joseph Junior Adenuga, meglio noto nel mondo musicale con il nome di Skepta.

Adele, la cantante è fidanzata con Skepta?

A lanciare la notizia e l’indiscrezione sono stati alcuni quotidiani britannici e americani che hanno parlato di una frequentazione in corso tra la cantante vincitrice del Premio Oscar e il rapper, ex compagno della top model Naomi Campbell. I due si sarebbero conosciuti a Londra, per la precisone a Tottenham il quartiere a nord di Londra dove il rapper vive. Una storia “nata in casa”, visto che anche Adele vive nella capitale britannica. Per la cantante di Hello si tratta di un nuovo inizio dopo la fine del matrimonio con il marito Simon Konecki da cui sta sta divorziando dopo 8 anni d’amore, di cui 2 di matrimonio. e a meno di 2 dalle nozze supersegrete. La cantante e il nuovo amore hanno in comune diverse cose: a cominciare dai figli. La cantante, infatti, ha un bambino di nome Angelo nato dal matrimonio con Simone, mentre il rapper ha una figlia nata dalla relazione con la blogger e stilista Alanna Wain.

Adele fidanzata?La reazione dei fan: “avremo un altro album spettacolare”

La notizia della presunta storia d’amore tra Adele e il rapper Skepta ha immediatamente fatto impazzire i fan che sui social hanno commentato: “così avremo un altro album spettacolare” riferendosi al precedente “21”, album capolavoro che ha segnato la definitiva consacrazione della cantante in tutto il mondo. Adele e Skepta sembrerebbero fatti l’uno per l’altra: “Sono persone molto riservate, soprattutto quando si parla della loro vita sentimentale. E la loro priorità sono i rispettivi figli” si legge sul The Sun.



