Adele: “Ho smesso di bere da tre mesi e mezzo”/ “Mi sembra un’eternità, mi manca così tanto…”

Adele, durante un suo show di sabato sera, ha parlato della sua dipendenza da alcolismo e della sua attuale sobrietà: “Sapete, ho smesso di bere molto tempo fa… mi sembra un’eternità” esordisce l’artista di Hello It’s Me: “Forse tre mesi e mezzo fa“.

E ancora: “Noioso. Oh mio Dio, è noioso. Voglio dire, sono stata letteralmente al limite dell’alcolismo per gran parte dei miei vent’anni. Mi manca così tanto, ho eliminato la caffeina, quindi godetevi il vostro whisky, sono molto, molto gelosa“. La cantante aveva già parlato della sua dipendenza, durante il suo speciale televisivo One Night Only, dichiarava: “Ho smesso di bere. Non bere è un ottimo modo per conoscere davvero te stesso , semplicemente bere acqua ed essere sobrio“.

Adele: “Ho smesso di bere quando è morto mio padre”

Adele ha dichiarato di aver smesso di bere durante un concerto a Las Vegas, per riprendere in mano la sua vita e il suo corpo: “Ricordo quando sono venuta qui durante il Covid, in lockdown. Erano le 11 e mi sono fatta fuori quattro bottiglie di vino, come tutti gli altri. Nel 2020 eravamo tutti a casa praticamente ubriachi“.

Come riporta il Daily Star, l’artista dichiarava: “Esibirmi davanti a quattromila persone per 34 notti non è sufficiente, so che non è sufficiente, quindi tornerò”. Intervistata lo scorso anno da Oprah Winfrey sulla Cbs, l’artista aveva raccontato di aver smesso di bere con la morte del suo papà, Mark Evans, sconfitto da un cancro all’intestino: “Così ho smesso di bere. È un ottimo modo per conoscere davvero te stesso”. Smettere di bere non è stato facile ma è servito all’artista per conoscere al meglio sé stessa: “Ho sempre avuto un rapporto molto stretto con l’alcol. Sono sempre stata molto affascinata dall’alcol. Ho sempre voluto sapere cosa avesse di tanto speciale”.

