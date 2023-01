ADELE IMPLORA IL FIGLIO GIOVANNI A C’È POSTA PER TE: “FAMMI ESSERE ANCORA TUA MAMMA”/ Lui chiude la busta!

Adele piange per il figlio Giovanni a C’è posta per te che non le parla più

La seconda puntata di C’è posta per te 2023 presenta anche la storia di una madre, Adele. Lei ha due figli, una si chiama Roberta e vive con lei, l’altro si chiama Giovanni e vive col padre. È per quest’ultimo che chiama il programma, perché Giovanni non la vuole né vedere né sentire da mesi: “Lui mi ha detto che se voglio rivederlo devo tornare insieme a suo padre”, rivela la donna.

Adele racconta cosa lo ha allontanato dal marito: “Io ho scoperto che lui non era l’uomo amorevole che pensavo ma era un ragazzo profondamente maschilista e iroso.” L’uomo si è opposto al desiderio di lei di partecipare ad un corso da truccatrice ed è a quel punto che le arriva una lettera di separazione del marito. Lui va via di casa ma poi torna per dirsi pronto a tornare con lei ma lei rifiuta. Pochi giorni dopo il figlio raggiunge il padre per non tornare più.

Adele e Giovanni, madre e figlio faranno pace a C’è posta per te? Lui chiude la busta

Oggi l’ex marito di Adele ha una nuova compagna dalla quale ha avuto un altro figlio e Giovanni vive con loro due e non cono sua madre. Il ragazzo ha accettato l’invito di Maria De Filippi e trova di fronte a se sua madre in lacrime: “Sei stato la mia vita dal primo giorno che sei nato, sei stato un’emozione forte per tutti noi e ancora oggi lo sei. Oggi ti dico ‘Chi lo dimentica quel giorno'”, racconta la donna. Lui però rimane impassibile: “Non mi fa niente vederla così”.

Non torna sui suoi passi Giovanni a C’è posta per te. “Io ormai mi sono fatto una mia vita” ammette il ragazzo, deciso a chiudere la busta alla madre. Lei lo implora di dargli un’altra chance ma lui non le perdona il fatto di non essere tornata insieme a suo padre, nonostante lui gliel’abbia chiesto tre volte. Così chiude la busta e va via.











