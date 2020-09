Adele Sakara, ex moglie Alessio/ 6 anni di matrimonio e due figli

Adele Sakara è la ex moglie di Alessio Sakara, artista marziale e conduttore televisivo che da sabato 12 settembre 2020 torna alla guida della nuovissima edizione di “Tu si Que Vales” su Canale 5. Oggi Sakara è felicemente fidanzato con Raffaella Mennoia, volto noto dei programmi di Maria De Filippi, ma in realtà in passato il conduttore è stato sentimentalmente legato ad Adele. Un amore importante quello tra Alessio e Adele che nel 2012 hanno deciso anche di compiere il grande passo della vita: il matrimonio. Un matrimonio felice e suggellato dalla nascita di due splendidi figli Marcus Valerian e Leonidas Valerian. Qualcosa però improvvisamente si è rotto all’interno della coppia, visto che Alessio e Adele hanno deciso di separarsi. Nel 2018, infatti, il loro matrimonio è arrivato al capolinea e poco dopo sono cominciati a circolare i primi gossip su un possibile flirt tra l’artista marziale e l’autrice televisiva di programmi televisivi di grande successo come Uomini e Donne e Temptation Island.

Alessio Sakara e Raffaella Mennoia sono una coppia

Le voci su una possibile storia tra Alessio Sakara e Raffaella Mennoia vengono confermate a fine settembre 2019 proprio da Maria De Filippi che ha organizzato uno scherzo all’autrice. A raccontarlo proprio la Mennoia sui social: “quando sono entrata in studio ha detto a tutto il pubblico di Uomini e Donne, con il microfono, ‘fate gli auguri a Raffaella che si è sposata’ ed io le ho risposto che il regalo non me l’ha fatto. La verità è che non mi sono sposata”. Una volta confermata la storia, i due hanno cercato però di tenere ben lontani i riflettori dalla loro vita privata. Proprio l’autrice televisiva in un’intervista parlando del suo privato ha precisato: “tendo a parlare poco, pubblicamente, della mia vita sentimentale. Posso dire però che sto vivendo una storia importante con un uomo di rara intelligenza che rispetto molto ma che, essendo separato con due bambini piccoli, vuole essere tutelato e restare fuori dal mondo del gossip. Decisione che io condivido e rispetto”.



