Adele Sammartino è Miss Mondo Italia 2019/ Eletta a Gallipoli: ecco chi è la 23enne

Si chiama Adele Sammartino ed è stata eletta a Gallipoli Miss Mondo Italia 2019. La 23enne arriva da Pompei e rappresenterà il nostro Paese durante Miss World. Psicologa nata a Castellammare di Stabia (Napoli), lo scorso 15 giugno ha ricevuto la fascia che le permetterà di accedere allo step finale. Tra 50 concorrenti, la giuria presente nella località salentina (che ospita il concorso da 12 anni), ha deciso di eleggere lei per farla gareggiare il prossimo 7 dicembre. Al secondo posto è arrivata Katia Riparelli (Veneto), terza Lorenza Di Cesare (Lazio). Adele è alta 175 centimetri e impersona perfettamente il prototipo di “bellezza mediterranea” con occhi e capelli castani. Dopo essersi laureata da poco in Scienze e tecniche psicologiche all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, sa perfettamente come vuole fare in futuro: diventare criminologa oppure in alternativa, una psicologa clinica. Adele ha due fratelli ed è fidanzata con Giovanni.

Dopo essere stata incoronata Miss Mondo Italia 2019, Adele Sammartino ha ringraziato i suoi genitori: “A mamma e papà che mi hanno spronata e motivata ad affrontare con spensieratezza da un lato e con il giusto piglio di donna dall’altro, la grande sfida oggi vinta di Miss Mondo Italia”, ha confidato secondo quanto riferisce la pagina Facebook della manifestazione. La giovane, oltre ad essere una bellezza molto mediterranea ama le lingue straniere e parla inglese, ascolta molto la musica di Ligabue e le piace tutta la musica leggera italiana e lo sport. Proprio per questo motivo, è una appassionata di fitness. Adele il prossimo 7 dicembre, parteciperà alla finale di Miss World in Thailandia. Riuscirà a conquistare la corona mai indossata prima da una miss italiana? La serata di Miss Mondo Italia verrà condotta da Giorgia Palmas e sarà trasmessa il 18 giugno alle 21 su Donna TV (canale 62 digitale terrestre). Presente anche il commento di Roberto Alessi, direttore di Novella 2000.

