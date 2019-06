Adele scatenata per le Spice Girls/ Video, le immagini diventano virali

Adele si è mostrata letteralmente scatenata per l’ultimo concerto delle Spice Girls. La cantante classe 1988 non ha mai negato di essere una grandissima fan del gruppo che ha contribuito nella sua adolescenza a indicarle la strada del canto, anche se in maniera poi molto diversa a livello di genere. Giovedì era presente al Wembley Stadium per l’ultimo concerto del gruppo e tra Wannabe, Who do you think ar eyou e Spice up your life ha deciso di tornare bambina almeno per una sera, ricordando quelle note che l’avevano tanto fatta sognare. È così che poi l’abbiamo vista anche muoversi dietro le quinte del concerto, con le stesse cantanti del gruppo pronte a postare delle foto insieme a lei. Una celebrità pronta ad assistere al concerto di un gruppo che ha contribuito, anche se in maniera indiretta, al suo successo è uno dei messaggi più belli a cui potevamo assistere.

Adele scatenata per le Spice Girls: il pubblico si interroga su…

Già durante il concerto delle Spice Girls abbiamo potuto notare, grazie ai social network, la presenza di Adele. Questo ha suscitato subito un interrogativo tra i fan dell’artista, che si sono domandati come mai non fosse salita sul palcoscenico per cantare almeno un pezzo con le Spices visto che ama moltissimo questo gruppo. Adele però ha sempre dimostrato di essere una ragazza estremamente umile, nonostante il grandissimo successo raggiunto lungo l’arco di questi anni. La ragazza ha dunque preferito lasciare il giusto spazio alle quattro ragazze inglesi che hanno avuto la possibilità di gustarsi una serata davvero piena di grandi emozioni.

Adele canta scatenata

Adele watching the Spice Girls is as excellent as you’d expect Adele watching the Spice Girls to be. pic.twitter.com/1G4iAlGhKI — A✌🏻🌐 (@husseybyname) 16 giugno 2019





