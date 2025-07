Adeline è ispirato a una storia vera di solidarietà sul potere benefico degli animali, in particolare dei cavalli. La regia è di Greg James, con Jane Mowder

Adeline, film su Canale 5 diretto da Greg James

Mercoledì 16 luglio 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Canale 5, alle ore 16:45, il film di genere drammatico dal titolo Adeline. Si tratta di un progetto per la televisione prodotto nel 2022 dalla Pandora Persephone Films in collaborazione con Nicely Entertainment e Arclight Studios. La pellicola è diretta da Greg James, film maker al suo esordio dietro la macchina da presa, mentre le musiche hanno la firma di Erick Schroder e la fotografia di Dan Parsons.

Il cast principale è composto da Jane Mowder, che in quello stesso anno è apparsa anche nel film Blue Car, e John Schneider, conosciuto dal pubblico per il personaggio di Jonathan Kent nella serie tv di successo Smallville. Al loro fianco anche: David Chokachi, Erin Bethea, Orli Gottesman, Jake Satow e Christine Brunner.

La trama del film Adeline: l’inizio dell’equine therapy

Adeline è ambientato in una piccola città dell’Ohio, dove un giorno arriva una donna di nome Kay insieme al suo splendido destriero Adeline. Secondo quanto narrato dalla donna, il cavallo sarebbe dotato di poteri straordinari, in particolare grazie alla sua presenza sarebbe in grado di guarire la mente e il corpo di chi gli è vicino. Gli abitanti del posto sono in un primo momento diffidenti, ma ben presto si accorgono che nelle parole di Kay c’è un fondo di verità.

In particolare, lo sceriffo della città si rende conto che Adeline sta riuscendo ad aiutare una ragazza tormentata e a far tornare a parlare un bambino autistico, da tempo chiuso nel suo mutismo. Anche le persone più scettiche non possono fare altro che ammettere le straordinarie capacità di Adeline, ma il cavallo si renderà nuovamente protagonista di un evento eccezionale: durante un terribile tornando, è proprio il destriero a salvare ben tredici persone. Durante il salvataggio l’animale si ferisce ad una zampa e saranno proprio gli abitanti del luogo a mettersi in moto per raccogliere tutto il denaro necessario per le sue cure. Grazie ad un video messo in rete che mostra le gesta eroiche del cavallo, la comunità riuscirà a raggiungere il suo obiettivo e ad aiutare Adeline, così come il cavallo ha fatto con loro.

