Adelio e Miriam Galanti, papà e compagna Gilles Rocca/ “Ciò che ho sempre desiderato”

Adelio Rocca e Miriam Galanti sono rispettivamente il papà e la compagna di Gilles Rocca: due importanti punti di riferimento nella vita dell’attore e regista, che non ha mai esitato ad ammetterlo pubblicamente nel corso della sua carriera. In occasione della sua avventura a Ballando con le Stelle, ad esempio, ha ricevuto proprio il sostegno dell’uomo. “Di solito sei tu che mi fai delle sorprese, mi mandi bei messaggi e mi dai lunghi abbracci. Questa voglio farlo io. Ho avuto dalla vita il figlio che ho sempre desiderato. I tuoi sorrisi sono sempre stati la mia forza. Grazie perché hai il dono di far sentire chi ami al centro del tuo cuore. Mi manchi perché sei tutto per me”, ha affermato Adelio in un videomessaggio.

In merito alla sua vita privata non si sa molto, ma il padre dell’attore non è un volto nuovo nel mondo dello spettacolo. Da anni, infatti, collabora con il Festival di Sanremo in quanto proprietario di una azienda di strumenti musicali, che fornisce all’Ariston. È proprio durante la kermesse del 2020 che Gilles salì sul palco come collaboratore e venne notato dal pubblico.

Adelio e Miriam Galanti, papà e compagna Gilles Rocca: l’amore per la famiglia

L’amore per la famiglia di Gilles Rocca non è dunque un segreto: non soltanto nei confronti del papà Adelio, ma anche per la sua compagna Miriam Galanti. Anche lei in questi anni è riuscita a ritagliarsi i suoi spazi nel mondo della televisione e del cinema. Al momento conduce una trasmissione su Sky Arte. Ad unirli insomma non c’è soltanto un sincero sentimento, ma anche questa passione tramutata in lavoro.

I due si sono incontrati per la prima volta proprio in un centro di recitazione. È stato un vero e proprio colpo di fulmine. Adesso sono fidanzati da ben 13 anni. Insieme, come ammesso da entrambi, hanno voglia di creare una famiglia, sebbene una gravidanza non sia ancora arrivata. Miriam comunque in merito è molto riservata: non ama parlare della sua vita privata e condivide pochi momenti sui social network.

