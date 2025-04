Gilles Rocca è oggi un attore più che noto oltre che amato, cimentatosi anche come regista e protagonista in tv tra programmi di vario genere e reality; ma dietro i suoi traguardi c’è la forza dell’amore, del supporto che non conosce barriere. I genitori, Adelio e Rosalba, sono il faro che ancora oggi illumina il cammino di Rocca e lo testimonia il fatto che nel corso della sua vita, al netto di intoppi e soddisfazioni, cadute e risalite, sia oggi dominante nella scena del mondo dello spettacolo.

Da una parte la musica, dall’altra prima lo sport e poi la recitazione; i genitori di Gilles Rocca – Adelio e Rosalba – non hanno infatti nulla a che fare con il mondo dello spettacolo, tanto meno dello sport. Gestiscono da anni un’azienda che si occupa di strumenti musicali, eppure la musica non è il baricentro professionale dell’attore e personaggio tv. In rare occasioni, però, ha messo in evidenza un discreto talento dal punto di vista canoro; non a caso, primeggiò qualche edizione fa a Tale e Quale Show pur non conquistando la vittoria finale. Segno di come i genitori non abbiano mai fatto pressioni nel merito della scelta del suo percorso e di come lui, in maniera naturale, abbia seguito liberamente le sue ambizioni.

Genitori di Gilles Rocca, un rapporto d’amore puro: “Un punto di forza…”

“Non potevo desiderare un figlio migliore, sei la mia forza”, parlava così Adelio – papà dell’attore – in occasione di una tenera dedica durante l’avventura a Ballando con le stelle. Parole che toccano il cuore e che sono manifesto del legame viscerale tra Gilles Rocca e i suoi genitori. Proprio con il papà, prima di mettersi in evidenza nel mondo dello spettacolo, lavorava spalla a spalla dandogli manforte in tutte le attività necessarie. Oggi l’attore ha forse meno tempo per dedicarsi all’attività di famiglia ma di certo non perde occasione per praticare la bellezza dell’amore e dell’affetto per i suoi Adelio e Rosalba.