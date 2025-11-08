Gilles Rocca, dal sogno del calcio alla carriera in tv: tutto grazie al sostegno dei genitori Adelio e Rosalba.

I genitori di Gilles Rocca si chiamano Adelio e Rosalba e conservano un rapporto meraviglioso con il figlio, il quale nonostante sia diventato un personaggio famoso non ha mai dimenticato le sue radici. Nato nel 1983, Gilles Rocca è uno degli attori più conosciuti del panorama italiano e sin da quando è piccolo recita in fiction e serie tv. Non tutti sanno che ha anche tentato di portare avanti la carriera calcistica giocando inizialmente nella Lazio giovanile per poi indossare la maglia del Cervia in Serie D.

Gilles Rocca vive oggi nella città in cui è nato, Roma, e abita con Roberta Mastromichele, la sua fidanzata. Anche se spesso si trova lontano per lavoro, non dimentica mai i suoi genitori Adelio e Rosalba. Di loro non si sa molto, se non del loro lavoro: la ditta di famiglia che si occupa di noleggiare e fornire assistenza di strumenti musicali. La loro azienda è molto importante, tanto che i genitori collaborano anche con l’organizzazione del Festival di Sanremo.

Genitori Gilles Rocca, l’azienda di famiglia e i primi passi nel mondo della televisione

L’azienda di famiglia ha permesso a Gilles Rocca di conoscere da vicino il mondo dello spettacolo, in particolare il dietro le quinte del festival più famoso d’Italia. Da qui nasce l’amore per la recitazione con il supporto incondizionato di mamma Rosalba e papà Adelio che gli stanno accanto in ogni sua scelta. Amatissimo dai genitori, molti lo ricordano per essere stato in gara a Ballando con le Stelle e per la sorpresa commovente di suo padre, il quale aveva tenuto ad inviargli un dolcissimo messaggio: “Di solito sei tu che mi fai delle sorprese, messaggi e lunghi abbracci. Stavolta voglio fartela io e volevo dirti che sei il figlio che ho sempre desiderato. I tuoi sorrisi sono sempre stati la mia forza e non posso che dirti che mi manchi“.