Adelmo Togliani, chi è l’attore e regista figlio di Achille/ In tv con Sophia Loren…

Adelmo Togliani, chi è il figlio di Achille

Adelmo Togliani è il figlio di Achille, cantante e attore famoso in Italia a partire dagli anni ’40. Dopo aver studiato recitazione, dizione, storia del cinema e regia nella scuola fondata dal padre, l’«Accademia Achille Togliani», accompagna proprio il padre in una tournée di recital canori nel ruolo di presentatore. Nel 1993 si diploma e nel 1995 arriva il primo ruolo in un film da protagonista con “Dopo la tempesta”. A seguire recita in “Animali a sangue freddo” e “Memsaab”. Lo stesso anno arriva anche la prima regia teatrale con “Brothers”.

Nel corso della sua carriera, Adelmo Togliani recita poi anche in “Baldini e Simoni”, “Un anno a primavera”, “Il priore di Barbiana”. Come autore il suo nome figura invece nella serie televisiva “Sweet India” e come regista nel talk show “//DigiTalk”. A teatro, nel 1997 realizza “Cabaret” e di seguito “Network”. Nel 2008 vince con “Bravi ragazzi” la rassegna Schermo/scena 08. Meò 2010 recita nella miniserie Rai “La mia casa è piena di specchi” con Sophia Loren. Arriva poi un piccolo ruolo in Boris – Il Film. Nello stesso anno recita nella miniserie tv Il Signore della Truffa con Gigi Proietti. Di recente, Adelmo ha realizzato un documentario dedicato al papà dal titolo “Parlami d’amore”, nel quale racconta il grande cantante e attore.

Adelmo Togliani: “Sono un grande tifoso interista”

Parlando di suo padre Achille Togliani, Adelmo racconta a Spettacolo.eu: “Papà è stato famosissimo perché le canzoni a loro volte sono diventate molto famose in tutto il mondo. Lui voleva fare il cinema, sognava il cinema come attore o come regista. È una grande passione che mi ha trasmesso in qualunque forma. Ha esordito in tenerissima età ma il vero esordio è stato con il Centro Sperimentale di Fotografia negli anni ’40. Ad un certo punto a Macario salta un cantante e lo chiama per fare un provino ma in realtà lui non cantava. Da quel momento lo scopre cantante e quella è la lampadina. Inizia poi la sua carriera con Angelini e comincia anche con il Festival di Sanremo”.

Adelmo è appassionato di cinema e regia, ma anche di calcio: è infatti un grande tifoso dell’Inter come lo era anche suo padre. “Mi piace il calcio, sto cercando di portare mio figlio sulla retta via per non tifare Roma. Noi siamo romani e in famiglia simpatizziamo Roma ma la fede è interista. Spero che l’Inter vinca qualche premio così lo convinco”.











