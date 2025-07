Commissione Ue riapre il dibattito sull'adesione alla Cedu e chiede parere alla Corte europea: cosa cambia per gli Stati membri e le possibili implicazioni

COMMISSIONE UE RIAPRE DIBATTITO SU ADESIONE ALLA CEDU

Dopo anni di stallo, la Commissione Ue riapre il dossier sull’adesione del blocco alla Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU). Infatti, l’esecutivo europeo ha deciso di chiedere un parere formale alla Corte suprema dell’Unione europea per provare a spianare la strada alla tanto attesa adesione del blocco alla CEDU, dopo molti anni di stallo.

A rivelare la svolta è Euractiv, secondo cui Bruxelles ha deciso ieri di chiedere formalmente il parere sulla compatibilità del progetto di adesione dell’Ue alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali con il diritto europeo. In caso di parere positivo, l’adesione implicherebbe per tutti i Paesi membri il vincolo alle sentenze della Corte di Strasburgo, che peraltro già monitora i 46 Stati membri del Consiglio d’Europa.

Ma la prudenza è d’obbligo, perché già in passato erano state ventilate possibili svolte. Ora potrebbe essere imminente, visto che già il mese scorso il commissario per la Giustizia, Michael McGrath, aveva preannunciato che a breve sarebbe stato chiesto un parere alla Corte di giustizia sul progetto di accordo. Un impulso che ha dato i suoi frutti, ma resta da capire quale seguito avrà.

I colloqui di adesione alla CEDU non sono di sicuro recenti, ma risalgono agli anni ’70, con il Trattato di Lisbona che, nel 2009, ne ha fatto un requisito legale. Tuttavia, i negoziati sono di fatto rimasti bloccati per quindici anni. Un portavoce della Commissione Ue, però, ha confermato a Euractiv che si sta lavorando per «preparare la richiesta di parere e la presenterà alla Corte a tempo debito».

COSA CAMBIA CON ADESIONE ALLA CEDU DELL’UE

L’adesione dell’Ue alla CEDU servirebbe a unificare e rafforzare la protezione dei diritti in Europa; d’altra parte, vincolerebbe gli Stati membri sottoponendoli al controllo della Corte di Strasburgo. Di sicuro, si tratta di una discussione antica: infatti se ne parla dagli anni ’50, ancor prima del ’79, indicato spesso come l’anno di inizio del dibattito.

Da un lato, l’adesione alla CEDU renderebbe più coerente la tutela dei diritti fondamentali in Europa, evitando anche contraddizioni tra la Corte di giustizia dell’Ue, che controlla il rispetto del diritto europeo, e la Corte europea dei diritti dell’uomo, che garantisce il rispetto della CEDU per tutti gli Stati del Consiglio d’Europa. Quindi, si colmerebbe una lacuna, perché attualmente gli atti dell’Ue non sono controllati esternamente rispetto alla CEDU, in quanto l’Ue non è parte della Convenzione.

Dall’altro lato, con l’obbligo dell’Ue di rispettare la CEDU, l’Ue e i suoi Stati membri sarebbero vincolati e ciò, da un punto di vista pratico, significherebbe che, se violassero i diritti fondamentali, ci sarebbe questo strumento per reagire. Con l’adesione, la Corte di Strasburgo diventerebbe il giudice supremo per i diritti fondamentali in Europa, anche nei confronti dell’Ue.