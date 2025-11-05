La Commissione Ue prosegue con il pacchetto di allargamento entro il 2030 per Albania, Montenegro e Ucraina: tutti gli scenari e il caso particolare di Kiev

L’UE APPROVA IL PACCHETTO SULL’ALLARGAMENTO PER UCRAINA, ALBANIA E MONTENEGRO: COSA HA DECISO LA COMMISSIONE

Un ulteriore sostegno all’Ucraina (anche se con riserva) e il via libera al pacchetto di allargamento dell’Ue che comprende in primissima fascia Albania e Montenegro: la Commissione Europea ha approvato il rapporto annuale sulle diverse fasi delle adesioni di altri Paesi che nei prossimi anni potrebbero portare un ulteriore allargamento a 36-37 Stati, a fronte dei 27 attuali. Se per il momento Tirana e Podgorica sembrano le prime candidate per l’ingresso in Europa – con la conclusione dei negoziati tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027 – è ovviamente il tema Ucraina (oltre alla Moldavia) a tener banco.

Nelle settimane in cui la trattativa per la pace ta Kiev e Mosca ha subito un fortissimo stallo, e con la pace invocata dall’America di Trump che sembra sempre più lontana, la posizione dell’Unione Europea non è di poco conto: l’invio di armi e di fondi proseguono, tanto che la Russia accusa proprio l’Europa di essere il “freno” alla pace. Di contro, Bruxelles con la coalizione dei “Volenterosi” ribadisce il sostegno a Zelensky specie dopo i continui raid russi sulle città ucraine.

In tutto questo il percorso di avvicinamento tra Ucraina e Unione Europea prosegue, con l’approvazione del pacchetto di allargamento che vede un ulteriore piccolo passo verso l’adesione finale: come hanno spiegato le commissarie Marta Kos (Allargamento) e Kaja Kallas (Esteri), «nei prossimi anni l’allargamento a più Paesi è molto realistico» anche se le previsioni specifiche è ancora troppo presto per definirle. Ci si muove su un ordine di tempo da qui a tre anni, con Kiev prevista nella fine negoziati per il 2028: a quel punto, «il successivo passo sei ratifica prevede 1-2 anni di tempo massimo ulteriore».

UCRAINA AL BIVIO TRA CORRUZIONE, ADESIONE E NUOVI FONDI: ECCO COSA PUÒ SUCCEDERE

Il prossimo anno sarà decisivo, fanno sapere da Bruxelles, per dirimere tutte le politiche di allargamento Ue, a cominciare dal destino dell’adesione di Kiev al Vecchio Continente: inevitabilmente molto dipenderà da come si concluderà il conflitto con la Russia, e quale ruolo avrà l’Unione dentro il futuro della ricostruzione post-bellica. La Commissione con Kos e Kallas riflettono il “messaggio” di Von der Leyen: prima dell’adesione serve introdurre diversi organi di controllo, delle sorte di “salvaguardie” per evitare casi di mancato rispetto dello stato di diritto.

In questo senso vengono pensati – rivela il “Sole 24 Ore” – meccanismi con periodi di prova e transizione iniziale che verranno applicati dopo la conclusine del negoziato di allargamento: specificamente sul caso ucraino, la Commissione Europea ritiene fondamentale ricordare al Governo Zelensky come alcune condotte sulla corruzione al momento fanno storcere il naso al resto dell’Unione.

Come ha detto la commissaria Kos in conferenza stampa, «le tendenze negative come la pressione sulle agenzie specializzate nella lotta alla corruzione e sulla società civile», devono essere bloccate sul nascere e rappresentano un dubbio di fondo sull’introduzione dell’Ucraina all’Ue. Una strigliata non da poco che ha provocato anche la reazione del partito liberale Renew Europe, membro effettivo della maggioranza Ursula: Von der Leyen starebbe «mentendo» sull’allargamento dell’Europa, accusa Sandro Gozi (ex Pd, eletto in Francia con Macron) in quanto non potrà esserci alcun ingresso formale senza una vera riforma delle regole di funzionamento interno dell’Ue.

Unica con “pagella negativa” per l’ingresso in Europa resta la Georgia, mentre sull’Ucraina permane una “riserva” che non sta comunque impedendo di proseguire i negoziati: a dimostrazione di ciò, il nuovo pacchetto approvato dal Consiglio Europeo di 1,8 miliardi di aiuti da inviare subito a Kiev, di fatto il quinto pagamento ufficiale elargito dal Vecchio Continente verso l’Ucraina dall’inizio della guerra nel febbraio 2022. «Avanti con determinazione verso l’adesione UE», sottolinea il presidente Zelensky entusiasta del pacchetto sull’allargamento approvato dalla Commissione, «ora ci aspettiamo che l’Unione superi gli ostacoli artificiali che impediscono la creazione di una Europa unita e forte».