Gli adesivi di Affari Tuoi hanno catturato l’attenzione del pubblico facendo scatenare un mistero diventato virale nel web.

Stefano De Martino riesce sempre a rendere ogni puntata di Affari Tuoi ricca di sorprese e di colpi di scena lasciando il pubblico incollato allo schermo con dettagli che sfociano anche nel web e diventano motivo di curiosità sui social.

“Non parlo con te, sei piccola”/ Candidato lista islamista Monfalcone a giornalista: “Mandami Mario Giordano”

Il modo di approcciarsi dell’ex ballerino di Amici al programma, in maniera spensierata ma soprattutto coinvolgendo i veri protagonisti, quindi i concorrenti, con balli e canti, è la chiave vincente che ha rafforzato ancor di più la passione dei telespettatori per questo programma storico dell’access prime della Rai.

Chi è Davide Barzan? Le Iene contro consulente di Manuela Bianchi/ Lui minaccia azioni legali: cos'è successo

Da settembre, mese in cui De Martino ha preso le redini dello show, ne sono successe di ogni, ma il tutto si è sempre concluso con il sorriso al di là della cifra trovata nell’ultimo pacco. Tra piatti locali e gag divertenti con Thanat Pagliani presenza fissa e sempre più amata, il programma è arrivato alla puntata dell’8 aprile dove hanno preso definitivamente la scena degli “strani adesivi”.

La verità sugli adesivi di Stefano De Martino: cosa sono?

Stefano De Martino ha deciso di fare impazzire il pubblico di Rai Uno. Il conduttore infatti senza dare troppo peso alla faccenda, armeggia spesso con degli adesivi, ma (volutamente) non spiega mai il motivo, creando un rompicapo che comincia ad esigere la soluzione.

Liliana Resinovich, i telefoni al centro del giallo/ Caccia a nuovi elementi sulla mattina della scomparsa

Tanto per cominciare la recente puntata è stata concentrata sulla partecipazione di Martina e suo marito Yuri rappresentanti della regione Abruzzo: “Prima lavoravo in un fast food dove ho conosciuto mio marito. Poi ci siamo fidanzati e sposati e abbiamo avuto la fortuna di avere un figlio di nome Riccardo. Durante il periodo del lockdown, ho aperto un negozio di palloncini… ma non si potevano fare le feste!” Ha esordito la donna.

La coppia ha adottato la strategia delle scelte a sorpresa e tra una risata e un sussulto, alla fine se ne è andata a mani vuote. Tuttavia ciò che ha maggiormente attirato l’attenzione del pubblico non è stata la partita in sé (per carità sicuramente ha lasciato con il fiato sospeso), ma un dettaglio curioso: i numerosi adesivi sulle buste utilizzate da Stefano De Martino. Cosa sono e perché il conduttore non lo ha ancora chiarito?

Questo dettaglio ha suscitato curiosità tra gli spettatori soprattutto tra quelli più attenti, perché gli adesivi sono ormai diventati un piccolo mistero del programma. De Martino, con il suo stile ironico, ha scherzato sulla questione, dicendo che prima o poi svelerà il loro significato. Chissà, forse qualcuno avrà voglia di andare fino in fondo alla faccenda e guardare con più attenzione le prossime puntate per captare qualche possibile dettaglio in più, proprio come fosse un piccolo enigma da risolvere insieme.

Ovviamente sui social i commenti sulla questione adesivi si sprecano: “per non sbirciare” Scrive qualcuno cercando di individuare la loro funzione – Oppure: “Ottocento adesivi alla busta perché se no Stefanone sbircia… Birichino”. E ancora: “Gli adesivi sono un fattore” E poi “Sii, ci legge allora”. L’unica verità da Stefano De Martino sugli adesivi è che ha trovato un nuovo modo per trattenere milioni di persone a quello che è ormai a tutti gli effetti il suo game show.