Adidas con Vodafone Happy Friday/ Sconto del 30% sullo store online: come ottenerlo

Il weekend sta per iniziare e come ogni venerdì, arriva l’appuntamento con Happy Friday, il programma riservato ai clienti Vodafone iscritti a Vodafone Happy. In merito all’Happy Friday di questo venerdì 6 novembre, Vodafone propone ben tre alternative tra cui scegliere. La più interessante riguarda uno sconto per l’acquisto di prodotti formati Adidas. Il buono sarà del 30% da applicare per lo store online e potrà essere utilizzato entro il prossimo 15 novembre. Per riscattare il coupon omaggio c’è tempo fino alla mezzanotte di oggi nella apposita sezione dedicata a Happy Friday dell’app MyVodafone. Lo scontro fruibile nello shop online di Adidas però non è il solo a disposizione in questo venerdì per i clienti Vodafone aderenti al programma di fidelizzazione che oggi mette a disposizione anche un secondo coupon tra cui scegliere, ovvero il 20% di scontro per Interflora su una spesa di almeno 30 euro. In questo caso però il buono potrà essere utilizzato entro il prossimo 31 dicembre.

ADIDAS CON VODAFONE HAPPY FRIDAY: COME USARLO

Ancora un venerdì all’insegna dell’Happy Friday e dei suoi premi e sconti messi in palio ai clienti Vodafone. Oggi saranno soddisfatti gli amanti del marchio Adidas grazie al coupon messo loro a disposizione. Oltre ad Adidas ed Interflora, la scelta vedrà protagonista anche un terzo sconto fino al 40% su una selezione di prodotti per la cura e l’igiene personale Manetti & Roberts. Entrando nello specifico, per utilizzare il codice che permette il 30% di sconto sullo shop online Adidas occorre collegarsi al sito adidas.it, selezionare i prodotti, aggiungerli al carrello e inserire il codice ricevuto via SMS nel campo “Codice Promozionale” in “Riepilogo dell’ordine”, quindi procedere con il pagamento. Lo sconto in oggetto non è valido sui prodotti personalizzati mi adidas e su quelli della sezione Outlet e non è cumulabile con altri buoni o promozioni attive. Le spese di spedizione, inoltre, saranno gratuite solo per ordini superiori a 25 euro.



