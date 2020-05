Adil Rami corteggia Bianca Guaccero/ Imbarazzo a Detto Fatto: “Non lo conosco!”

Pubblicità

Sorpresa in diretta per Bianca Guaccero nel corso della nuova puntata di di Detto Fatto. Nella mezzo della consueta chiacchierata con Jonathan Kashanian, la bella conduttrice si è vista recapitare una rosa rossa. “Una rosa rossa? Ma chi me la manda? Nessuno lo sa? Fatemi sapere che almeno ringrazio”, ha allora chiesto la Guaccero, credendo si trattasse di uno scherzo. Così la puntata è proseguita in modo normale fino a quando è arrivato un video messaggio che è servito a svelare chi fosse il mandante della rosa rossa. Si è così scoperto che il corteggiatore misterioso è Adil Rami, il calciatore della nazionale francese, ex di Pamela Anderson. “Ciao Bianca, non te lo aspettavi, vero? – ha esordito poi nel video, per poi lanciarle un invito – Volevo dirti che io lo so che tu sei a Milano, io sono a Nizza, sono a poche ore di macchina. Quindi interpreta questo messaggio come vuoi e ci vediamo presto!”

Bianca Guaccero corteggiata da Adil Rami: la conduttrice chiarisce a Detto Fatto

Adil Rami, col suo messaggio, è riuscito a lasciare Bianca Guaccero senza parole. La conduttrice ha però voluto chiarire ai telespettatori di Detto Fatto che “Prima che si scatenino tutti i blog dell’universo, intanto grazie per questo pensiero, sei stato gentilissimo, però ci tengo a dirvi pubblicamente in diretta che io questa persona non la conosco, non l’ho mai incontrata.” La Guaccero, dunque, ha voluto prevenire eventuali gossip che si sono comunque scatenati. Ma è proprio quanto aggiunto dopo ad aver alimentato i rumor: “È una persona che è intervenuta scrivendo dei messaggi su Instagram mentre facevamo Pronto Detto Fatto, mi ha fatto dei complimenti ed è stata molto carina, ma io non l’ho mai vista in privato né sentita.”



