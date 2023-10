ADINA ED ELIAH, GENITORI DI RAZ DEGAN/ “Papà ha 80 anni, non vuole lasciare la sua casa”

Raz Degan, ospite a Verissimo, ha parlato dei suoi genitori Eliah e Adina. Mentre la donna vive in Messico, l’uomo si trova ancora in Israele e sta vivendo da vicino il dramma causato dalla guerra. “Mio padre ha 80 anni e non vuole lasciare la sua casa, sebbene la sua zona sia stata evacuata. Non riesco a convincerlo a venire in Italia. Gli uomini non scappano. Dove va mio padre che ha vissuto lì tutta la sua vita? Sta in un kibbutz, è come un grande campeggio con un centinaio di famiglie che sono una comunità. Io sono nato lì. Durante l’infanzia c’era la guerra, ma coinvolgeva solo i soldati. Noi bambini eravamo nei bunker, i nostri papà arrivavano la sera per mangiare e poi tornavano a combattere. Io ricordo quando andava via col fucile, non sapevo se sarebbe tornato”.

L’attore non è riuscito a portare in Italia il padre Eliah, ma è riuscito ad accogliere la sorellastra. “Arriverà da me stasera: ha quattro bambini ed è molto spaventata per loro. È stato difficile portarla qui perché i voli sono limitati e i posti pochi, c’è grande confusione”. (agg. di Chiara Ferrara)

Chi sono Eliah e Adina?

Raz Degan, attore ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi, sarà ospite di Verissimo per parlare a tutti della situazione delicata e tragica che lui, i genitori Eliah e Adina e altri membri della sua famiglia, stanno vivendo attualmente a causa della guerra. Raz, classe 1968, è cresciuto in un kibbutz in Israele insieme alla sua famiglia e il padre Eliah attualmente continua a vivere li, in mezzo a uno scenario drammatico di cui l’attore parlerà proprio a Verissimo. La storia della famiglia Degan è complicata da raccontare e piena di vicende tristi.

Adina ed Eliah Degan, si sono conosciuti per caso, vivevano in una società dedita all’agricoltura e dopo essersi innamorati hanno avuto tre figli: Raz, Sagi e Yanai, poi come ha raccontato Raz a Vanity Fair, i due si sono separati, lui era ancora molto giovane e ha visto la sua famiglia subire “una grande frattura”. Il padre di Raz, Eliah in quel periodo era un militare israeliano, si è dovuto allontanare dai suoi figli e li ha ritrovati solo dopo 16 anni di lontananza; nel frattempo Raz aveva intrapreso una carriera da modello in Italia, fuggendo da una patria che all’epoca, come ha dichiarato a Verissimo, riteneva “una prigione”.

La storia complicata della famiglia Degan

A Verissimo, parlando della sua famiglia, Raz Degan aveva dichiarato: “Io, mia madre Adina e mio padre Eliah, insieme ai miei fratelli, vivevamo in un Kibbutz, era un piccolo paradiso, come un campeggio, un posto dove camminavo scalzo e in cui tutte le case erano aperte. Eravamo una comunità di 150 persone, lavoravamo insieme, dividevamo i beni, mangiavamo insieme, non c’erano soldi. Per me era una galera perché molte cose non erano accessibili”.

Sempre a Verissimo poi, l’attore aveva parlato di come la sua vita era cambiata dopo il divorzio dei genitori e come la sua famiglia aveva scelto di vivere in seguito: “Mia madre mi raccontava che ero un bambino molto gasato. Dopo che lei e mio padre hanno divorziato, ho iniziato a viaggiare e anche la mia famiglia si spostava. Per me la famiglia è la radice di tutto ma non siamo una famiglia convenzionale, viviamo ognuno in un luogo diverso del mondo, i miei fratelli vivono a Bali, mia madre vive in Messico mentre mio padre è rimasto nella nostra terra d’origine. Per me i veri maestri di vita sono stati i miei fratelli, è stato grazie a loro se dopo un periodo delicato sono uscito dalla tossicodipendenza”.

